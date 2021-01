La Cambra demana una “millor governança” de les restriccions

El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, demana una “millor governança de les restriccions i de les mesures que s’apliquen”, que permetin a les empreses planificar-se i reduir els danys col·laterals. Alberich ha fet pública una carta oberta en què exposa quines seran les prioritats per a les empreses de la demarcació durant aquest any.

“Hi ha molta precipitació i desinformació”, critica el president de l’entitat sabadellenca, que ha recordat que els empresaris necessiten disposar d’informació per planificar. “Aquests últims dies hem vist que s’han forçat tancaments d’avui per demà”, lamenta Alberich. Per això, la Cambra de Comerç de Sabadell reclama que arribin els ajuts per a aquests negocis del comerç, el turisme i hostaleria que es veuen afectats per aquestes restriccions contínues.

Tanmateix, Alberich destaca que tot i aquesta situació hi ha sectors com l’alimentació, el farmacèutic, el químic i el tèxtil que s’han transformat i “no estan patint tant”. Caldrà esperar arribar al pic d’aquesta nova onada de la pandèmia per veure quan hi haurà els primers indicis de recuperació econòmica. L’arribada de les vacunes ha fet que s’incrementin les expectatives del control de la Covid. Amb tot això, no serà fins al segon semestre que no es preveu que canviï la tendència de l’economia i es pugui començar a notar una revifada de l’activitat.

En aquest moment es veurà com afecten els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) el mercat de treball, que el Govern i els agents socials han acordat allargar-los fins al 31 de maig. “És una bona mesura, però no pot ser indefinida”, ha afirmat Alberich, que afegeix: “Algun dia s’acabaran i en aquest moment serà quan veurem tot l’impacte de la crisi”.

La llei de Cambres haurà d’esperar

Una altra de les prioritats per a l’entitat sabadellenca era l’aprovació de la nova llei catalana de Cambres, que està pendent des del 2014 i que ha de definir, entre d’altres, el finançament per a les funcions públiques que presten aquestes organitzacions empresarials i que ja es va establir a la normativa en l’àmbit espanyol. “En aquesta legislatura tampoc s’ha aconseguit”, assenyala Alberich, que indica que “no hem tingut la comprensió de les patronals”. Segons el president de la Cambra de Sabadell, el Govern i les patronals han de fer una reflexió sobre quin model de cambres hi ha d’haver a Catalunya. Sense aquesta llei, hi ha un buit legal. “Esperem que a mitjans d’any amb un nou govern es pugui reprendre aquest debat”.

