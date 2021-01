Eleccions catalanes a Sabadell: és segur acudir a les urnes el 14 de febrer?

Les eleccions catalanes podrien saltar del calendari previst i celebrar-se més enllà del 14 de febrer. Ara que els partits ho debaten –el Govern català prendrà una decisió el proper divendres–, els candidats de Sabadell al Parlament de Catalunya opinen al D.S. sobre un debat nacional. PSC i Junts aposten per mantenir la cita electoral.

Lourdes Ciuró (Junts, número 20 a la llista per Barcelona)

Lourdes Ciuró no amaga que el seu ideal seria no ajornar les eleccions perquè ja està tot preparat per votar el 14-F. Creu que si es decideix votar més endavant, s’haurà d’actuar “amb coherència” i reforçar les mesures per aturar contagis.

Juli Fernàndez (ERC, número 17 a la llista per Barcelona)

ERC no es mulla sobre si s’ha de canviar de data. El candidat a diputat i exalcalde Juli Fernàndez demana evitar “l’oportunisme d’alguns que han vist alguna enquesta favorable”. Demana una decisió de consens per compaginar el dret a vot i la salut.

Pol Gibert (PSC, número 9 a la llista per Barcelona)

El candidat socialista Pol Gibert creu que s’ha de votar el 14-F, en la línia de sindicats i patronal. “S’han celebrat i se celebraran eleccions en altres països, com els EUA i Portugal”. D’altra banda, apunta que la llei no preveu ajornar eleccions ja convocades.

Sergio Salcedo (Ciutadans, número 19 a la llista per Barcelona)

El candidat de Cs, Sergio Salcedo, considera que no es podrà garantir la seguretat dels catalans el 14 de febrer i creu que convé ajornar la cita electoral: “No es pot fer una campanya en el moment àlgid de contagis, ingressos i morts per Covid i enmig d’un col·lapse hospitalari”.

Edu Navarro (Catalunya en Comú-Podem, 23 a la llista per Barcelona)

“Tal com va l’evolució, podríem arribar al 14-F molt malament”, sosté el sabadellenc Edu Navarro. Lamenta que la Generalitat no hagi aplicat “prou mesures per contenir la Covid”. Arribats a aquest punt, reclama una decisió “dels experts” i no “electoralista”.

Xavier Pellicer (CUP-Guanyem, número 4 a la llista per Barcelona)

“Amb la situació en què ens trobem, seria millor esperar per fer les eleccions”, explicita el cupaire sabadellenc Xavier Pellicer. Davant la possibilitat d’ajornar la convocatòria, demana comptar amb els experts. “No és una qüestió política, és sanitària. I la decisió ha de ser dels sanitaris”.

Cuca Santos (PP, número 37 a la llista per Barcelona)

"És de sentit comú. No m'entra al cap celebrar unes eleccions quan els experts diuen que serem al zenit de la tercera onada", exposa la candidata popular Cuca Santos, que té clar que el 14-F "no es compliran els requisits ni serà el moment adequat" per celebrar les eleccions catalanes. Santos veu interessos en el PSC en no voler aplaçar els comicis: "Si volen pensar abans en el seu rèdit electoral que en la ciutadania, ja s'ho faran".

L'opinió de l'expert: "No hi ha criteri. És un espectacle lamentable"

“Aquí hi ha política interessada. No hi ha criteri ni arguments raonables... estem davant d’un espectacle lamentable. És un desgavell, una obscenitat”. El cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Parc Taulí, Manel Cervantes, considera que les eleccions catalanes es poden celebrar “perfectament” el 14 de febrer sempre que es compleixin amb les prevencions epidemiològiques: distàncies, ventilació i mascareta durant la jornada de votació als col·legis electorals. “Ara resulta que no podem anar a votar quan milers de persones s’aglomeren al metro cada dia, que és molt més perillós”, ironitza amb un exemple.

Cal canviar la data de les eleccions? El doctor considera que es pot realitzar la votació el 14 de febrer. Amb les dades a la mà, considera que la situació epidemiològica a Catalunya actual no és “la pitjor que hem vist”: l’octubre passat, en plena segona onada, es va arribar a un pic de 839 casos per cada 100.000 habitants –incidència acumulada en 14 dies–. En els últims dies, la dada s’ha situat en els 537 casos, un 36% menys que en el màxim registrat a la tardor.

Per tenir més context, Cervantes explica que la situació de Catalunya és “millor” que la dels Estats Units quan van celebrar eleccions presidencials. Tot i que creu que hi ha arguments per mantenir les eleccions, veu avantatges a convocar-les al juny. Considera que de convocar les eleccions a l’estiu, la incidència seria més baixa i hi hauria menys transmissió.

Un cop decidida la data, com s’haurà d’actuar el dia dels comicis? Cervantes demana extremar la prudència a l’hora de votar de forma presencial: cal evitar aglomeracions i seguir criteris sanitaris en tot moment per assegurar que el risc sigui mínim. Així mateix, com a prevenció, recomana acollir-se al dret a vot per correu i així evitar acudir físicament al lloc de votació.

