Nou retard a les obres del parc de les Aigües

La tercera i última fase de les obres del parc de les Aigües encara no s’ha adjudicat. Tot i que el consistori preveia fer-ho com a màxim a finals de l’any passat, no han transcendit els motius pels quals encara no s’ha fet aquest pas indispensable per iniciar els treballs. Fonts municipals prefereixen no marcar un calendari i asseguren que l’adjudicació es troba sine die, remarcant que s’hi està treballant internament per poder-ho fer al més aviat possible. Es tracta d’un pas que l’Ajuntament es vol assegurar que surti bé després que dues empreses hagin renunciat anteriorment a fer les obres. Els motius es desconeixen, ja que no estan obligades a comunicar-los.

El calendari municipal preveu que les obres comencin entre gener i març, el primer trimestre de l’any, de manera que es manté en el termini previst tot i que l’execució de les obres en 12 mesos confirma que el parc no estarà enllestit fins a principis del 2022.

“Tenim bastants parcs”

El president de l’associació de veïns de Can Llong, Francisco Navarrete, explica que diverses vegades “l’hem exigit”, el parc de les Aigües, però subratlla que “de parcs ja en tenim bastants” i al barri hi ha altres prioritats més urgents en què centrar-se, com l’institut, el CAP o l’estació de tren. “A poc a poc es van fent coses i el parc de les Aigües no és tan prioritari”, manifesta.

Una obra milionària

Situat a l’avinguda d’Estrasburg, a l’alçada de la plaça de Còrdova de Can Llong, el parc de les Aigües està cridat a ser el nou pulmó verd del nord-oest de la ciutat, entre el parc del Torrent de la Romeua i el Parc de Catalunya. La tercera fase de les obres compta amb un pressupost de 4.099.521 euros i la superfície del parc és de 61.171 metres quadrats. Tindrà 311 arbres nous, jocs infantils, aigua, servei de quiosc-bar amb serveis públics i una passarel·la panoràmica que farà la funció de mirador amb vistes 360 graus a la Mola, el Montseny i el rodal, entre altres. El projecte també tindrà en compte la recollida de l’aigua de la pluja i afavorirà el seu drenatge i infiltració a la terra.

El procediment d’adjudicació l’ha d’aprovar la Junta de Govern Local, que sempre es reuneix en dilluns.

