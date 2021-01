El Govern prorrogarà una setmana més les restriccions davant l'augment de contagis

El Govern prorrogarà una setmana més les restriccions vigents actualment contra la Covid, segons ha avançat el 3/24. Les mesures es van posar en marxa el passat 7 de gener i finalitzaven la seva vigència aquest diumenge. L'empitjorament de les dades sobre la pandèmia, però, farà que el Govern opti per ampliar-les fins al diumenge 24 de gener.

Així, es mantindria el confinament municipal cada dia de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana. Al migdia hi ha prevista una roda de premsa posterior a la reunió del Procicat en què s'explicaran tots els detalls. Les mesures que hi ha en vigor en aquests moments són les següents:

CONFINAMENT MUNICIPAL

Un dels canvis més importants és que, sense causa justificada, no es podrà sortir del municipi durant tota la setmana, de dilluns a diumenge. Sí que es podrà fer, per exemple, per anar a l'escola, a treballar o en un centre mèdic. Per tant, prohibit desplaçar-se a la segona residència.

COMERÇOS TANCATS EL CAP DE SETMANA

Els comerços no essencials hauran de tancar durant el cap de setmana (supermercats i farmàcies, no, ja que es consideren essencials).

Els centres comercials i els comerços de més de 400 metres quadrats tanquen durant els 10 dies, de dilluns a diumenge.

GIMNASOS TANCATS

Els gimnasos i els equipaments esportius interiors tanquen. Les instal·lacions a l'aire lliure es mantindran obertes amb un 50% d'aforament i les piscines amb un 30%.

EXTRAESCOLARS

Només es podran dur a terme les extraescolars que es desenvolupin en grups bombolla i a dins de centres educatius. Les activitats de lleure, suspeses.

NO CANVIA

Les reunions socials continuen sent, com a màxim, de 6 persones (entre dues bombolles diferents).

El toc de queda es manté de 22 h a 6 h.

Bars i restaurants només podran servir esmorzars (de 7.30 h a 9.30 h) i dinars (de 13 h a 15.30 h).

Els espectacles culturals continuen al 50%. Les cerimònies religioses, al 30%.

