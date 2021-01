Delmás, Azeez i Valderrama, més noms a la llista d'opcions del Centre d'Esports

Després de l'arribada d'Álvavo Vázquez, la direcció esportiva del Centre d'Esports continua treballant intensament per reforçar la plantilla abans de l'1 de febrer, termini màxim del mercat d'hivern. Fins ara, tot són especulacions. L'única pista que va donar José Manzanera és la intenció d'aconseguir un migcampista de tall creatiu com a segona peça prioritària. La rumorologia no para i els noms continuen circulant a tota velocitat per fòrums, webs i diferents mitjans de tot l'estat. El Sabadell apareix a moltes travesses.

Els canvis d'entrenador en diversos clubs podrien frenar algunes operacions que estaven iniciades, com és el cas de Gus Ledes (Castelló) o Eugeni Valderrama (Osca), un dels que ha sonat amb més força a les últimes hores. El portuguès havia sol·licitat marxar en aquest mercat d'hivern davant el seu escàs protagonisme amb Óscar Cano, però ara la situació pot canviar amb Juan Carlos Garrido. Mateixa circumstància que Eugeni, un migcampista que va ser peça clau en l'ascens de l'Osca a Primera la passada temporada (35 partits) i en l'actual només suma 3 aparicions. L'arribada de Pacheta a la banqueta, però, també pot aturar les ganes del jugador a sortir i més a un club que lluita per la permanència a Segona A. L'Albacete, on va jugar la 18/19, també pretén la seva cessió.

Ramon Azeez, migcampista d'origen nigerià del Granada, ha aparegut com una opció... de diversos clubs, entre els quals es troba el Sabadell. És un dels objectius més sol·licitats després de jugar a un bon nivell a Primera Divisió la passada temporada. En canvi, en l'actual ha perdut protagonisme. Anteriorment havia jugat a l'Almeria a Segona A. De fet, gairebé totes les operacions van lligades a la via de la cessió. Un altre nom que ha sorgit és el de Julián Javier Delmás, en aquest cas un lateral dret de 25 anys format al Saragossa que va fitxar aquest estiu pel Cartagena, on ha disputat només 515 minuts. Aquí la dificultat és que es tracta d'un rival directe i això faria molt difícil l'acord entre clubs.

Tot apunta que la setmana que ve serà clau per concretar o descartar, però la decisió final potser no arribarà fins a l'última de gener. Clubs i jugadors voldran esgotar les seves opcions. En el cas del Sabadell, si finalment fossin tres les incorporacions, seria necessari donar una altra baixa. Antonio Romero és l'escollit i el futbolista és conscient de la situació. Fa uns dies es va parlar del possible interès de la Cultural Leonesa.

