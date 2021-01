El Govern proposa als partits ajornar les eleccions i celebrar-les entre maig i juny

El Govern ja ha formalitzat una proposta als partits i grups parlamentaris per a l'ajornament del 14-F. Segons ha pogut saber l'ACN, el vicepresident, Pere Aragonès, ha posat sobre la taula que s'acordi per consens no celebrar les eleccions el dia que estan previstes i traslladar els comicis a un diumenge dels mesos de maig o juny. La fórmula difereix de l'exposada pel PSC, que planteja ajornar-les només un mes i celebrar-les el 14 o el 21 de març. Segons fonts de la reunió que s'està celebrant al Parlament entre l'executiu i els partits, la proposta del Govern estaria sent acceptada per, almenys, Cs, JxCat i ERC. En acabar la reunió, el Consell Executiu es reunirà a les 17 h per formalitzar la decisió que es prengui finalment.

Publicitat