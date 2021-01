Emmirallar-se en Manchester

Sabadell era coneguda arreu del món com la ‘Manchester Catalana’. D’aquesta etapa d’esplendor del segle XIX en què la indústria tèxtil de la ciutat era reconeguda arreu del món. Està clar que des de fa molts anys Sabadell ha perdut aquesta brillantor i busca la seva identitat.

El debat sobre el model de ciutat està obert, però des de fa uns mesos comencen a aparèixer iniciatives com el Covadonga Urban Lab que plantegen propostes per tornar a ser referents. En una ponència organitzada pel CIESC ahir s’exposava un exercici curiós: revisar l’evolució de Manchester, que ha crescut amb indústria i innovació.

I després d’aquesta anàlisi, una de les preguntes que sorgeixen és: per què no tornem a emmirallar-nos en la ciutat anglesa? Les claus dels experts per fer-ho impliquen impulsar la transferència amb les universitats, per ser innovadors, transformar-nos en una indústria creativa, fomentar el lideratge, obtenir més suport de les administracions i especialitzar-nos en set àrees fortes. Curiosament, són conceptes en els quals tothom està d’acord. Es tracta, doncs, de no esperar més i posar fil a l’agulla un altre cop.

