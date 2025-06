Tothom ha de poder accedir a l’excel·lència

9,9. Pràcticament un 10. Aquesta és la nota de la Raquel Giménez, estudiant de La Vall de Bellaterra, que s’ha situat com una de les més ben qualificades de la selectivitat d’enguany. Any rere any, sempre hi ha un vallesà en aquesta llista honorífica i això ens omple d’orgull. Volem felicitar la nostra alumna més excel·lent i aprofitar per fer-ho a tots els nois i noies de Sabadell que han superat les PAU. Enhorabona. Esperem que pugueu accedir al grau que desitjàveu.

La Raquel comparteix qualificació amb dos alumnes més, un de Vilanova del Vallès i un de Barcelona. Ens agradaria destacar que dins de la representació de les millors qualificacions hi ha un centre públic i dos de concertats, una bona mostra que el nivell educatiu no depèn de la capacitat econòmica, sinó d’una bona docència, d’una bona predisposició, de capacitat i de talent per part de l’alumne. Ens agrada que la diversitat educativa existent a Catalunya i al Vallès també es vegi reflectida amb els resultats a la selectivitat.

No obstant això, encara ens queda molt camí per recórrer quan parlem de les diferències educatives per raons socioeconòmiques. És l’anomenada segregació escolar. Les diferències de nivell entre els centres educatius és, en moltes ocasions, flagrant i això limita les possibilitats presents i futures dels alumnes. Els professors fan tot el que poden amb la capacitat que tenen, però hi ha diferències, obstacles i problemàtiques que venen de fora de l’àmbit educatiu i que s’han d’abordar i solucionar, amb els recursos i l’estratègia pertinent, fora de l’escola i de l’institut.