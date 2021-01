Els estudiants desaproven fer exàmens presencials

No entenen per què el Govern insisteix que les empreses facin teletreball, mentre que ells estan obligats a fer exàmens presencials. Estudiants universitaris es revolten en contra de l’actual avaluació perquè no se’ls permet fer les proves en línia. Denuncien que s’han trobat amb situacions que posen en perill la seva salut, mentre les xifres de contagis s’enfilen i la tercera onada s’acosta. Es queixen, sobretot, d’aglomeracions als passadissos i del risc que comporta la mobilitat.

“Les xifres de contagis cada vegada són més elevades, els indicadors estan altíssims. Sembla que al deganat li importen més les garanties a l’hora de fer exàmens que la salut dels estudiants”, critica el delegat de primer curs de Dret de la UAB, Joan Fullà. Des del seu punt de vista, i el de molts altres alumnes, reivindica que hi ha maneres de poder fer les proves en línia amb garanties. “Els exàmens telemàtics no són més fàcils. Al contrari, són molt estressants, però els demanem per la nostra seguretat. Els professors poden jugar amb el temps o la metodologia, poden trobar moltes maneres d’avaluar-nos”, exposa.

Les universitats van rebre les darreres instruccions del Procicat fa poc més d’una setmana, el 5 de gener, just abans de començar el període d’exàmens. En el document, s’especificava que els centres poden combinar l’activitat docent en línia i presencial, especialment en el cas d’activitats pràctiques i exàmens. Com a resposta, l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC) ha reclamat al Govern que “rectifiqui la decisió davant la situació epidemiològica”.

Des de la UAB argumenten que segueixen les indicacions del Procicat i les del Departament de Salut, que s’encarrega de valorar el risc. Així doncs, mantenen el que cada docent va estipular a la guia docent, que va ser elaborada el mes de setembre i especifica si l’examen final és presencial o no.

La vicerectora de Comunicació de la universitat, Virginia Luzón, defensa que la UAB és un lloc segur: “Quan vam començar el curs el setembre, venia el 50% de l’alumnat. Simultàniament, mai hi va haver més de 3.000 alumnes repartits entre 240 hectàrees; 13 centres docents, entre els quals el de Sabadell; i més de 600 aules”. Durant els mesos de novembre i desembre, en què hi havia classes pràctiques, no hi ha hagut cap aula tancada per contagi, segons Luzón. I, ara, per als exàmens, en un mateix dia, no s’arriben ni als 1.200 alumnes entre tots els nostres centres. És menys d’un 10%. Les facultats han fet un repartiment perquè hi pugui haver separació entre els alumnes. “Hem fet que no hi hagi tants exàmens el mateix dia, ni a les mateixes hores, sinó de forma esglaonada”. Assegura que es compleixen les condicions de ventilació de les aules, l’ús de mascaretes, la distància de seguretat i l’ús de productes desinfectants. A més de comptar amb un protocol perquè els alumnes que s’hagin contagiat no perdin cap oportunitat d’avaluar-se més tard.

Però la versió d’alguns alumnes és contraposada: “Hi ha casos en què les finestres només s’obren 4 centímetres. Jo avui he fet un examen en què si estenia el braç, tocava la companya del costat. I quan tens prou distància amb el del costat, a vegades no en tens amb el del davant ni amb el de darrere”, enumera Laia Vives, estudiant de Periodisme i una de les portaveus de Per Què UAB?, un grup format per delegats que demana una avaluació completament en línia. Vives afegeix que també s’han trobat restes de goma d’esborrar a la taula, cosa que indica que no s’havia desinfectat.

“Hem fet algun examen amb l’aula totalment plena i només una cadira de distància entre alumnes, la mateixa que es posava abans per no copiar”, prossegueix Fullà. El delegat de la facultat de Dret també sosté que hi ha professors del seu grau que els han expressat que estarien d’acord a fer exàmens en línia, però que el deganat no els ho permet.

Qüestió d’autoresponsabilitat?

Tanmateix, el problema més greu –consideren els estudiants– es troba més focalitzat a l’exterior de les aules que a l’interior. “La situació en els passadissos a vegades és horrorosa. Abans d’exàmens, ens trobem que les classes no estan obertes i ens hem d’esperar a fora. I una vegada en sortim, ens trobem multitud d’alumnes”, lamenta Fullà.

Per la vicerectora, és imprescindible que els alumnes comptin amb sentit de l’autoresponsabilitat: “Tothom ha de prendre mesures quan és al campus. La instrucció és que l’obertura de les aules es faci abans. No et dic que, puntualment, no hi hagi hagut una aula tancada, però si això passa, cal apartar-se o esperar-se en un espai obert”, exposa Luzón. “Si l’examen comença a les 12 h, no pots entrar a les 12 h i 5 minuts. Si l’aula no és a prop de l’entrada de l’edifici, no pots esperar-te a fora”, contraargumenta Vives.

Després del període d’exàmens, el curs es reprendrà a inicis de febrer. La UAB estarà pendent d’instruccions. Ara bé, Luzón té clar què prefereix: “Per mi, faria com el setembre, la meitat de l’activitat seria presencial”.

