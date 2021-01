La pandèmia, un catalitzador per a la Indústria 4.0

[Per Felip Fenollosa, director general de la Fundació CIM de la UPC]

Molts dels lectors sou plenament conscients que ha estat una sort que el grau de digitalització de la nostra societat hagi sigut prou alt per fer front a la pandèmia de la Covid-19. Des del comerç digital i les plataformes de streaming, fins a les videoconferències de feina i familiars, som conscients que la connectivitat ens ha ajudat molt com a individus i societat.

En paral·lel, vivim amb angoixa la situació econòmica pròpia i de l’entorn: darrere de cada empresa i activitat econòmica, hi ha persones. Els titulars s’obliden dels nostres polígons industrials i carrers comercials, on tenim situacions difícils, com correspon a un país que ha desenvolupat una indústria i un sector terciari vigorosos.

Molts reflexionem sobre si s’estan fent els deures per acabar abans amb la crisi, o sortir-ne més reforçats. El primer enemic és la invisibilitat del que es fa a les nostres universitats, centres de recerca i les empreses. Ens fa vergonya explicar-nos. No ens han hagut d’explicar quines mascaretes són les correctes i com s’han de posar bé? Doncs també hauria de ser normal que féssim difusió d’una empresa de l’Eix de la Riera de Caldes que se’n surt portant els seus productes a una plataforma de venda global, per exemple.

Permeteu-me també parlar en primera persona. Vinc d’un centre tecnològic, el CIM de la UPC, que als anys 90 va néixer per passar cap a la indústria el coneixement sobre el món digital. Vam preparar (i ho seguim fent) molts professionals i empreses per fer possible el disseny 3D, la robotització, les fresadores amb control numèric... Va arribar la globalització. Segurament, tots els processos de deslocalització, com una pandèmia industrial, haurien estat molt més durs sense aquest esforç. La indústria que tenim avui va incorporar aquestes vacunes i ha arribat vigorosa fins ara.

Aquesta nova revolució, anomenada Indústria 4.0, requereix poca explicació perquè socialment sabem què suposen els avantatges d’Internet. Hi trobem totes les derivades de la digitalització aplicada a la indústria: des de la realitat virtual i augmentada, passant pels sensors connectats a la xarxa (Internet of Things) que recullen milers de dades al núvol (Big Data), per ser processades mitjançant Intel·ligència Artificial. També trobem robots o les impressores 3D, capaces de materialitzar un dibuix en tres dimensions. Tot plegat, una autèntica revolució en la qual els països líders industrials li dediquen tota l’atenció possible, cuidant-se de generar llocs de treball de qualitat.

Volem una presa de consciència per part de les empreses que totes aquestes tecnologies poden garantir la seva supervivència i impulsar-les. No és una tasca fàcil, quan la urgència del dia a dia no facilita temps per al que és important: l’estratègia del mitjà i llarg termini. Com que per solucionar un problema primer s’ha de reconèixer la seva existència, proposo revisar els qüestionaris d’autodiagnosi del projecte Indústria 4.0 a la Riera de Caldes, coordinat per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda i subvencionat pel SOC. En els 4 anys de durada ja ha ajudat més de 40 empreses industrials dels Vallesos a fer la seva pròpia transformació digital.

Cada dia hi ha més empreses que estan fent el pas cap a la direcció correcta. Però encara en queden que s’han de sumar a la quarta revolució industrial. Algú té dubtes que ara és el moment? La indústria ha vetllat per la salut de les persones, i ha estat clau per accelerar el final de la pandèmia, cada cop més proper. És hora d’ocupar-nos de la salut de les nostres empreses, tot implementant les tecnologies de la Indústria 4.0.

