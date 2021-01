El Banc Sabadell tanca el pla amb la sortida de 1.817 persones

1.817 persones. Aquesta és la xifra final de sortides voluntàries amb la qual el Banc Sabadell ha tancat el pla d’eficiència. L’objectiu era que 1.800 empleats es desvinculessin de l’entitat amb jubilacions, prejubilacions i baixes incentivades. El passat 23 de desembre va acabar el període obert per adherir-s’hi i ahir es va notificar als afectats si les seves sol·licituds havien estat acceptades. En total, se n’havien presentat 1.860, de les quals se’n van acceptar 1.817. Les que no es van incloure va ser per limitacions geogràfiques.

Segons fonts properes al pla, com a resultat d’aquest procés, s’han capturat un 97% de les eficiències previstes. De fet, ha permès quadrar l’oferta i la demanda, donada per atesa la pràctica totalitat de les sol·licituds i el banc ha assolit els objectius d’eficiència que perseguia.

El gruix de les sortides es produirà el 28 de febrer i el 31 de març, amb algunes excepcions repartides entre gener i abril. Això permetrà aconseguir anticipar els estalvis el màxim. El banc es podrà estalviar amb el pla d’eficiència uns 115 milions d’euros de despesa anual. El finançament d’aquest pla es durà a terme amb les plusvàlues de la venda de la cartera d’ALCO amb un impacte neutre en capital i 1.300 milions en plusvàlues latents.

D’aquesta manera, l’entitat financera haurà tancat el pla de sortides en cinc mesos: un mes de negociació, un mes d’adhesió i, per acabar, la formalització de les sortides que es repartiran en tres mesos.

Jubilacions i prejubilacions

Gairebé el 100% de les sortides són jubilacions i prejubilacions. Si més no, el banc oferia prejubilacions amb el 75% del salari anual fins als 63 anys, amb un màxim de 280.000 euros per als nascuts entre 1958 i 1961, i de 300.000 euros per als nascuts entre 1962 i 1964. Davant la incertesa del marc laboral, l’entitat financera es comprometia a cobrir un any del pagament a Seguretat Social en cas que es retardi la primera edat de jubilació anticipada, ara en els 63 anys. Així mateix, als qui es jubilin anticipadament a partir dels 63 anys els oferia el 10% (per a nascuts abans del 1956) o el 20% (per a nascuts entre 1956 i 1957) del salari anual.

També es va obrir un període d’adhesió al pla de baixes incentivades, la indemnització de les quals ascendia a 35 dies per any treballat i un màxim de dues anualitats.

