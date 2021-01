Dos investigats més per l'agressió a policies de Matadepera en una festa il·legal

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació sobre la festa il·legal de dissabte a la nit en un domicili de Matadepera, on alguns assistents van agredir dos agents que van intervenir-hi. Quan la policia va presentar-s'hi, hi havia més d'una vintena de joves incomplint les mesures en contra de la Covid. Hi ha dues persones denunciades i dues investigades per actuar violentament. No es descarten més detencions.

Els dos agents van rebre cops de puny i puntades de peu, per la qual cosa van haver de ser traslladats a l'hospital. Un d'ells, pendent encara de proves mèdiques. "Va ser una cosa grupal", lamenta l'alcalde de Matadepera, Nil López, qui condemna l'agressió contundentment. De fet, l'Ajuntament està estudiant presentar-se com acusació particular, "perquè els fets són molt greus", valora el batlle.

Alguns dels assistents de la festa van saltar als patis dels veïns per fugir, quan la Policia Local va arribar al domicili on se celebrava la festa il·legal, al costat de la plaça de les Alcàcies. A més, 11 persones presents a la festa han estat denunciades per incompliment de mesures de la Covid i tres més per faltar el respecte a l'autoritat.

La intervenció es va produir en horari de confinament nocturn. Segons l'alcalde de Matadepera, en dues ocasions anteriors ja s'havien produït festes il·legals semblants en el mateix domicili. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en roda de premsa, també ha lamentat l'agressió als dos agents de policia de Matadepera, on ha assenyalat que es van produir "accions negacionistes contra les mesures restrictives provocant lesions a agents de l’autoritat”. Mossos d’Esquadra estan instruït totes les diligències ampliatòries necessàries dels fets.

