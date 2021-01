[Per Josep Mercadé, periodista]

Per a un govern, conèixer el que pensa la ciutadania sempre és molt recomanable i especialment en aquests moments. Quan es van aplicant mesures i més mesures, gairebé totes restringint les llibertats individuals per millorar la situació sanitària, saber el que diuen els ciutadans és més necessari que mai. Hem de reconèixer, però, que l’enquesta més fiable són les eleccions i d’això, de moment, ni parlar-ne.

L’enquesta encarregada pel PSC, a la qual ha tingut accés aquest diari, posa de manifest que la màxima preocupació dels ciutadans és l’economia. Al marge de les picabaralles polítiques, els enquestats asseguren que el que més els preocupa és saber com quedarà l’economia després de la Covid-19. Curiosament, el tema sanitari se situa en segon terme. Això confirma aquesta dualitat entre economia i salut que, des del primer moment de la pandèmia, està marcant les accions dels diferents governs del món.

A Sabadell i a totes les grans ciutats, els efectes que està tenint la Covid en l’economia està clar que marcaran el futur. Un any després de l’inici de la pandèmia, les propostes apunten cap a un canvi de model que combini i faciliti la vida a les grans conurbacions. I això implica disposar d’espais lliures on puguem gaudir de la natura i evitar la congestió urbana.

En aquest sentit, sobta en l’enquesta del PSC que les polítiques relacionades amb els espais lliures no tinguin la consideració de prioritàries. Certament, el condicionant pandèmic fa que només veiem els efectes immediats en les nostres vides i marquem unes determinades prioritats condicionades per la urgència del moment. Però cal tenir la vista posada més enllà del present. No podem quedar-nos en el demà més proper. Si pensem en els anys que vindran, ens adonarem que també hi ha altres qüestions prioritàries que potser ara no ho són per als enquestats.

En aquests moments, cal emprendre accions i tenir les idees ben clares per no confondre la ciutadania. Aquí les enquestes no ens poden resoldre el problema. Cal saber l’opinió de la majoria, tan àmplia com sigui possible, amb tots els seus condicionants. Les eleccions donen la possibilitat de disposar d’un poder legítim, fort i capacitat per afrontar el difícil repte d’aquests moments. L’ajornament electoral posa de manifest un seguit de contradiccions que no fan més que debilitar un govern ple de febleses.

El més preocupant de tot plegat és que al patiment general per les restriccions i els efectes de la pandèmia s’afegeix la manca de determinació dels que ens governen. I això tampoc ho resolen les enquestes.

