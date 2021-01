Mercè Cantero, nova coordinadora local de Junts per Sabadell

Mercè Cantero estrenarà el càrrec de coordinadora local de Junts per Sabadell, després que un centenar d'afiliats hagin escollit l'executiva municipal del grup. És a dir, se situarà al capdavant de l'òrgan de govern del partit a la ciutat, que treballarà conjuntament amb la portaveu, Lourdes Ciuró, i amb la candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs.

La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha celebrat els resultats i la participació dels afiliats: “Estic molt satisfeta del gran equip que estem construint a Sabadell. Portem molt de temps treballant sense executiva local com a partit, i això ara es notarà en positiu de cara als propers mesos”. Per altra banda, Cantero ha afirmat que l’equip de coordinació local és potent per les seves característiques: “Som persones que ens impliquem i treballem per la ciutat i pel país. Un equip transversal, amb gent de diferents sensibilitats ideològiques, i equilibrat tant en gènere, com en les edats de les persones que conformen l’equip”.

La Coordinació Local compta amb quatre principals responsables i tot un conjunt de vocals i col·laboradors. Com a Responsable d’Organització ha estat escollida Lídia Busom; com a Responsable de Política Municipal, Alistair Ian Spearing; com a Responsable de Comunicació, Víctor Peña; i com a Responsable d’Afiliats, Montserrat Gilabert. Entre els vocals escollits trobem sabadellencs com Carme Videra, Elisabeth Cañellas, Jordi Anmella, Josep Navó, Laura Massa, Maria Sales, Olga Pons, Oriol Vega i Rubén Moreno.

