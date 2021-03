El president del Can Rull diu que "la majoria s'han colat per un forat a la tanca"

La tornada de la competició del futbol base i territorial portava aparellat la presència limitada de públic. En la Zona Esportiva de Can Rull es jugava el duel més interessant de la Tercera Catalana entre dos candidats a l'ascens, Can Rull R.T. i Badia, un derbi vallesà amb molts al·licients. El partit ha acabat amb una merescuda victòria dels locals per 3-1, però la notícia ha estat a les graderies. S'han pogut veure un gran nombre de persones sense mascareta i sense respectar les distàncies de seguretat. Les imatges publicades pel Diari de Sabadell han provocat una cataracta de reaccions marcades per la indignació.

Com ha pogut passar? Ha pres les mesures necessàries el club sabadellenc? El seu president, Carlos Murciano, un home amb molta experiència en el futbol territorial, explicava la seva versió dels fets, lamentant d'entrada la situació viscuda aquest matí. "Els aficionats havien d'accedir a la instal·lació per l'única porta que tenim. Allà havien d'entregar el full d'autoresponsabilitat, es prenien les seves dades i també els hi recordàvem el protocol. Penso que una gran majoria ha complert. La veritat és que m'ha sorprès l'escassa assistència sent un partit important i després de tants mesos d'aturada", reflexiona.

Un forat negre

La sorpresa ha arribat un cop iniciat el joc. Murciano explica que "de sobte he començat a veure més gent que no havia entrat per l'accés reglamentari. Ho feien per una altra zona del camp, aprofitant un forat que hi ha a la tanca perimetral de la instal·lació. Al principi m'hi he acostat per impedir-ho amb èxit, però després un gran grup, majoritàriament joves, han entrat de cop i ja no he pogut fer-hi res. No en coneixia gairebé cap, no crec que ni siguin aficionats de l'equip. Alguns havien comprat la beguda en un bar de fora del camp i després tornaven pel forat. Ha estat lamentable".

Carlos Murciano lamenta que això hagi pogut tacar la bona imatge d'un club exemplar que fa molts anys és un autèntic referent del futbol base sabadellenc i català. Ha incidit en el tema del forat, a partir d'ara gairebé un forat negre. "És un problema que arrosseguem des de fa molt de temps. L'Ajuntament -cal recordar que la instal·lació és de titularitat municipal- ho sap perquè els hi hem comunicat diverses vegades. Nosaltres ho hem intentat solucionar un parell de vegades, però és inútil. S'hauria de fer una actuació més contundent per evitar que puguin trencar la tanca i accedir lliurement. És molt fàcil i no cal fer cap esforç. És com si fos una porta. Nosaltres assumim la nostra responsabilitat per la porta d'accés, però no som policies per controlar l'entrada de persones per altres zones que no estan autoritzades pel club. Farem una nova reunió amb l'Ajuntament per intentar trobar una solució ràpida i eficaç perquè no es tornin a repetir situacions com la d'avui, força lamentables i que nosaltres som els primers a denunciar".

