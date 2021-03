Si hi ha ciclistes esmorzant, no passis de llarg

El tiberi ciclista és benzina per a les cames. És per això que el D.S. Tendències ha consultat crítics gastronòmics amb mallot per elaborar una llista de bars i restaurants on tens garantit un bon plat per recuperar forces. Perquè parar a entaular-se enmig d’una excursió no és un tràmit, és un ritual irrenunciable.

Si hi ha un grup de ciclistes esmorzant, entaula-t’hi que t’afartaràs com un ministre. Un eixam de bicicletes aparcades al voltant d’un bar o restaurant és un símbol inequívoc que allà se serveixen tiberis que fan salivar. I, normalment, en quantitats generoses.

Com més quilòmetres pedalegen, com més suen la cansalada, més afinat tenen el criteri gastronòmic. Aquests personatges embotits en mallots, de bessons hipertrofiats i de braços morenos –sí, també n’hi ha algun que fa panxeta– són els millors prescriptors possibles per saber on has d’anar a fer-te un homenatge els caps de setmana.

De bon matí, però amb tot el temps del món, sense pressa per anar a treballar. Si et fa mandra haver de sortir d’excursió, que en el fons és una excusa per anar a esmorzar, no cal que agafis la bici. Nosaltres ja t’indiquem on t’has de dirigir directament.

Tiberi per a un centenar de ciclistes

L’esmorzar ciclista, benzina per a les cames, no és un tràmit, és un ritual irrenunciable. Ho era també, fa uns 30 anys aproximadament, per a les multitudinàries rutes que organitzava la Unió Ciclista de Sabadell. Nostàlgic, el president de l’entitat, Miquel Borràs, recorda que un centenar de ciclistes quedaven per fer una ruta plegats. I com s’ho feien per posar-se les botes a mig matí?

En les circumstàncies actuals, als responsables del Procicat els agafaria un infart si es trobessin un centenar de ciclistes entaulats en el mateix bar. Un cotxe amb remolc, conduït pel soci Pere Busquets, acompanyava les sortides que aplegaven un centenar de ciclistes convocats per l’entitat. No l’omplien de bicicletes de recanvi per si de cas, no.

Hi entaforaven desenes de barres de pa anat a buscar de bon matí en una fleca de Matadepera, litres d’oli, tomàquets, llaunes de conserves, una garrafa de vi i un fogonet de butà per fer cafè. Arribat el moment, buscaven un lloc al bosc i començaven el banquet. “Anàvem ben armats!”, esclata a riure Borràs.

Anticipant-se a una potencial multa milionària de la DGT, la Unió Ciclista va decidir suspendre les sortides. Però el ritual irrenunciable d’esmorzar, traslladat a bars i restaurants d’arreu de Catalunya, segueix ben viu per als socis de l’entitat.

Meques ciclistes

Hi ha bars i restaurants que s’han convertit en autèntiques meques del ciclisme. Coronar-les és és, per als aventurers amateurs, gloriós com enfilar-se en el podi del Tour de França després d’haver superat el Tourmalet. En aquests establiments, el maillot groc és un pitet metafòric que dona via lliure a endrapar.

Al GPS dels ciclistes no pot faltar, per exemple, Cal Petasques (Castellar del Vallès), situat als peus del Puig de la Creu. Després d’uns quants revolts endimoniats, que val la pena fer, Cal Rubell (Monistrol de Calders) atrau tant ciclistes com motoristes.

A mig camí entre els dos, n’hi ha uns quants a Sant Llorenç Savall on val la pena parar per recuperar forces després d’haver suat la cansalada: Cal Taiet, la Fonda Rius, Cal Ramon o El Caliu. Una mica més lluny hi ha alguns bars que també surten a les guies Michelín dels ciclistes sabadellencs.

Un d’aquests és El Revolt, a Sant Quirze Safaja, un municipi a cavall entre el Vallès Oriental i Osona. Conegut a la ciutat com a Xampanyillo, toca pedalejar una mica més per plantar-s’hi. “Es coneix així perquè, en lloc de vi, ens posaven xampany”, explica Jordi Farell, un dels dos socis de Cicles Jové, també vinculat a la Unió.

Darrere de tot plegat, però, s’hi troba una filosofia. “Hi ha qui quasi surt amb bicicleta només per esmorzar. Amb amics, i menjant quatre cosetes, passes una molt bona estona. La reunió és el més important, rius i sempre n’hi ha un que la diu grossa. A més, cremes i t’ho pots permetre”, resumeix el soci de Cicles Jové.

Atenció a les (en)trompades!

Corren llegendes que, a més d’un ciclista l’han hagut de tombar cames amunt perquè els glops de vi li baixessin del cap. Però el ciclista amateur que excel·leix en l’art d’esmorzar no es passa mai aixecant el colze i, en cas que sí, aguanta sempre el tipus. Ara bé, hi ha una fama immerescuda a l’hora de relacionar entre l’excés de vi l’esmorzar ciclista?

Farell, tot i que entén l’associació, contesta que el “tòpic” supera la realitat. “El que va amb bicicleta, sap que no es pot passar menjant i bevent. A més, els Mossos et poden fer bufar!”, afegeix el soci de la Unió Ciclista de Sabadell, tot bromejant. En qualsevol cas, és millor prevenir flaqueigs a mig camí i no arriscar-se a patir indisposicions.

Per tant, que el pedalejar no t’agafi per sorpresa amb l’estómac buit: entaula’t en un dels bars i restaurants que, amb assessorament ciclista, recomanem a la llista del D.S. Tendències.

EXCURSIÓ AMATEUR

1.Cal Taiet-Ullastrell

On? Carrer de la Serra, 43. Més informació: 93 788 73 31. Podeu enviar correu a taiet@taiet.com. L’horari d’obertura és de 13 h a 17 h, dissabtes i diumenges, de 8.30 h a 17 h.

2. Fonda Rius – Sant Llorenç Savall

On? Carrer del Ripoll, 13. Més informació: 93 714 00 44. L’horari d’obertura és de dilluns dimarts i dijous de 9 h a 16 h, divendres de 9 h a 16 h, de 20.15 h a 22.15 h, dissabtes de 8 h a 16 h, de 20:15 h a 22.15 h i diumenges de 8 h a 16 h, de 20.15 a 22.15 h.

3. Cal Ramon – Sant Llorenç Savall

On? Plaça Major, 11. Més informació: 93 714 00 52. L’horari d’obertura és de dimarts a dijous de 8 h a 17 h, divendres de 8 h a 22 h, dissabtes de 8 h a 22 h i diumenges de 8 h a 18 h.

4. El Caliu – Sant Llorenç Savall

On? Ctra. de Monistrol, 19. Més informació: 93 714 10 65 / 615 11 44 14. L’horari d’obertura és de dimarts a diumenge de 8 h a 17.30 h.

5. Can Toni – Rellinars

On? Carrer Reverend Emili Riera, 4. Més informació: 93 834 50 76. Podeu enviar correu a restaurantcantoni@hotmail.com. L’horari d’obertura és de dissabtes i diumenges de 9 h a 17 h.

6. Cal Petasques – Castellar del Vallès

On? Carrer Puig de la Creu, 60. Més informació: 93 714 68 62. Podeu enviar correu a marta_darrocha@hotmail.com. L’horari d’obertura és de dimarts a dijous de 9 h a 16 h i de divendres a diumenges de 9 h a 17 h.

7. Cal Mariano – Castellar del Vallès

On? Carrer de Can Carner, 5. Més informació: 93 714 36 79. L’horari d’obertura és de dimarts a diumenge de 8 h a 15 h, de 18:30 h a 0 h.

8. Societat Castellarenca – Castellar del Vallès

On? Carrer dels Pedrissos, 1. Més informació: 93 714 42 13.

9. Rubell – Monistrol de Calders

On? Carrer de la Vinya, 6. Més informació: 93 839 90 03. Podeu enviar correu a calrubell@gmail.com. L’horari d’obertura és de dimecres a diumenge de 8 h a 16.30 h, i divendres i dissabtes, de 8 h a 17 h i de 20.30 h a 23 h.

10. Masia del Solà – Monistrol de Calders

On? Crta. Sabadell A Prats Km 32,5. Més informació: 93 839 90 25. Podeu enviar correu a info@lamasiadelsola.com. L’horari d’obertura és dijous de 13 h a 15.45 h, divendres de 13 h a 15.45 h, de 20.30 h a 22.30 h, dissabtes de 9 h a 16 h, de 20 h a 22.30 h i diumenges de 9 h a 16 h.

11. Soldevila – Calders

On? Call de l’Hostal, 6. Més informació: 93 830 90 02. Podeu enviar correu a restaurant@soldevila.net. L’horari d’obertura és de dilluns a dijous de 8 h a 16.30 h, divendres i dissabtes tancat i diumenge de 8 h a 16.30 h.

12. El Racó del Pou – Calders

On? Carrer Raval, 43. Més informació: 93 830 92 51. L’horari d’obertura és de dimarts a diumenge de 9 h a 21.30 h.

13. Castell de Guanta – Sentmenat

On? Castell de Guanta, 6. Més informació: 68 782 23 30. L’horari d’obertura és de divendres a diumenge de 9 h a 17 h.

EXCURSIÓ PROFESSIONAL

14. Hostal Grau – L’Estany

On? Carrer de Verdaguer, 6. Més informació: 93 830 30 51. Podeu enviar correu a info@restauranthostalgrau.com. L’horari d’obertura és de dijous a dilluns de 8 h a 17 h, dimarts i dimecres tancat.

15. La Font de Cal Guàrdia – Sant Celoni a Campins

On? Crta. de Sant Celoni a Campins, Km 3,3. Més informació: 93 867 06 52. L’horari d’obertura és de dimarts a diumenge de 8.30 h a 16 h.

16. La República – Santa Agnès de Malanyanes

On? Avinguda de Gaudí, 83. Més informació: 62 124 37 20. L’horari d’obertura és de dimecres a dilluns de 7.30 h a 17 h. Dimarts tancat.

17. Can Vidal -Ramos – La Beguda Baixa

On? Ctra. Martorell- Capellades, 224. Més informació: 93 772 53 93. L’horari d’obertura és de dimarts a divendres de 8.30 h a 17 h, dissabte de 8.30 h a 17 h, de 20.30 h a 17 h i diumenge de 8.30 h a 17 h.

18. Ca L’esteve – Casetes de Ca n’Olivero

On? Carrer Casetes de Ca n’Olivero, 3. Més informació: 93 775 56 90. L’horari d’obertura és de dimarts a dijous de 9 h a 18 h, divendres i dissabtes de 9 h a 18 h, de 20.30 h a 22.30 h i diumenge de 9 h a 18 h.

19. Can Quetu – Sant Sadurní d’Anoia

On? Carrer de Tarragona, 25. Més informació: 93 891 02 57. L’horari d’obertura és de 9 h a 16 h, dilluns i dissabte tancat.

20. El Revolt – Sant Quirze Safaja

On? 4 C-1413b, 08189 Sant Quirze Safaja. Més informació: 93 866 08 43. L’horari d’obertura és de dissabte a diumenge de 8.30 h a 18 h i divendres de 9.30 h a 17 h.

21. Cal Pau Xich – Guardiola de Font-Rubí

On? Carrer Major, 34. Més informació: 93 897 93 82. L’horari d’obertura és dijous de 9 h a 21 h, divendres i dissabte de 9 h a 0 h, diumenge de 9 h a 19 h, de dilluns a dimarts de 9 h a 21 h i dimecres tancat.

