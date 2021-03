Estratègia comarcal per impulsar empreses dedicades a millorar la vida dels majors de 55 anys

Sabadell, Badia, Castellar i Cerdanyola aprofitaran una dotació de 600.000 euros de la Diputació de Barcelona per posar en marxa el programa Activa Vallès +55. Es tracta d'una iniciativa per incrementar la competitivitat i l'ocupació de qualitat a les empreses que es dediquen a millorar la vida dels majors de 55 anys.

Se'n beneficiarien, per exemple, companyies de robòtica o de prototips d'ortopèdia. A més, hi ha la intenció que, amb el programa, es creïn nous serveis i productes tecnològics. La ciutat s'emportarà 358.000 euros del total de la inversió. Badia, uns 32.000 euros; Castellar, uns 76.000 euros; i Cerdanyola, 135.000 euros. "Vetllar per la qualitat de l’ocupació, en temps de pandèmia i sobretot quan en sortim, agafa més rellevància que abans", ha expressat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

La intenció de compartir el programa entre els quatre municipis és teixir una estratègia conjunta entre empreses i agents del territori, com ara universitats i centres de recerca. Tal com ha explicat Farrés, la franja d'edat sobre la qual pivota el projecte ha estat escollida tenint en compte l'índex d'envelliment en ascens de la població. Entre les empreses que es dediquin a aquest sector, hi ha voluntat d'impulsar-hi la transició digital i, si és necessari, una redefinició dels models de negoci.

Ara mateix, el programa es troba en fase de diagnosi, per identificar reptes estratègics, necessitats i propostes d'actuacions, sobre un període d’execució de dos anys. També un laboratori d'idees i trobades entre persones consumidores i desenvolupadores de tecnologia.

L'alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha destacat "el potencial transformador del projecte" i ha afegit que ara és el moment adequat per desenvolupar-lo, tenint en compte que s'emmarca en el sector de les cures. L'alcaldessa de Badia, Eva Menor, ha posat en relleu que es tracti d'un projecte "sostenible, igualitari, inclusiu i competitiu". El de Cerdanyola, Carlos Cordón, n'ha ressaltat la col·laboració entre els sectors públics i privats.

