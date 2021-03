Famílies de Sabadell s'alcen contra la preinscripció: “No ens deixen escollir escola”

Encara amb el període de preinscripció en marxa, hi ha una trentena de famílies del Centre, Can Llong i la Creu Alta que han alçat la veu per queixar-se del dèficit de places a P3. Tot i que el curs vinent sobrin places a Sabadell a causa del descens de natalitat, en aquests barris hi ha més demanda que oferta, per la qual cosa –exposen en un manifest– “hi ha poques o nul·les possibilitats d’accedir” a l’escola desitjada i “la preinscripció és una loteria”.

Per expresssar el seu malestar, s’ha format l’Agrupació de Famílies d’Infants de la Ciutat de Sabadell (AFICS), que s'ha manifestat aquest dilluns a la tarda a la plaça de Sant Roc. “No escollim escola, se’ns imposa”, han denunciat. La crítica també va dirigida a les administracions, a les quals acusen de no evitar “una anomalia” que es repeteix any rere any.

L’AFICS ha contactat amb diverses escoles dels barris on hi ha més demanda i ha fet una estimació del nombre de places que queden lliures, descomptant aquelles que ja estan reservades als germans. A l’Enric Casassas, per exemple, calculen que hi ha 7 places disponibles i hi ha 14 solicituds a la preinscripció; al Joanot Alisanda, n’hi ha 15 lliures i 25 preinscripcions; al Samuntada, 5 lliures i 9 demanades. La protesta s'ha sumat al tall de carrers que ja van protagonitzar diverses famílies de l'Escola Creu Alta fa dues setmanes, en contra de la creació d'un grup bolet.

Les famílies pateixen perquè, com ha passat en els darrers anys sobretot a la Creu Alta i a Can Llong, hi ha veïns del barri que no entraran en una plaça de proximitat, la qual cosa es queixen que “dificulta encara més la conciliació”.

Per tot plegat, reclamen que la nova zonificació d’escoles, que s'impulsarà a partir de l'abril de cara a la preinscripció de l'any vinent, tingui un millor repartiment de places; a més d'altres mesures, com un procés participatiu previ a la preinscripció per gestionar millor l'oferta de places, un pla d'acció per part de l'Ajuntament i les administracions o més recursos per a les escoles.

