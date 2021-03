Sabadell necessita triplicar les donacions de plasma

El programa de donació de plasma a Sabadell ja s'ha posat en marxa, amb l’objectiu d’incrementar les donacions per avançar cap a l’autosuficiència en plasma. El Banc de Sang i Teixits (BST) busca d’aquesta manera poder atendre les necessitats dels malalts. L'any passat, en van donar 200 persones a la ciutat, una xifra que cal triplicar si la ciutat vol avançar cap a l'autoabastiment.

Després de la primera donació, el 19 de març, les següents seran el 31 de març i 6 i 23 d’abril a l’Antic Mercat de Sant Joan, en horari de 09.30 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Per aconseguir l'objectiu de l'autosuficiència a Sabadell, el BST compta amb la col·laboració i el compromís de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques, l’Institut Català de la Salut, l’Hospital Parc Taulí i l’Ajuntament de Sabadell.

En aquesta primera campanya de donació de plasma es compta amb 44 sabadellencs i sabadellenques donants. Les proteïnes que conté el plasma són essencials per tractar malalties, com les que generen problemes de coagulació o en el sistema de defenses.

A Catalunya no hi ha prou plasma per atendre totes les persones malaltes que necessiten aquestes proteïnes i se n’ha d’importar d’altres països, bàsicament dels Estats Units. Cal tenir en compte que es pot donar plasma cada 15 dies, un màxim de 24 cops l’any. S’han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang: tenir entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos, trobar-se bé de salut i, en el cas de les dones, no estar embarassades.

La donació només de plasma o “plasmafèresi” dura uns 45 minuts i consisteix a extreure sang, separar-ne les cèl·lules sanguínies, retenir el plasma i retornar la resta al donant per la mateixa via. Cal reserva prèvia a través del web del Banc de Sang i Teixits.

Donacions de plasma de persones que hagin superat la Covid

Els malalts que han superat una infecció pel coronavirus ho han fet perquè han fabricat anticossos dirigits contra aquest virus. Aquestes defenses es troben en el plasma i s’ha evidenciat que, si s’administra plasma d’una persona que prèviament ha superat la Covid a un malalt en fase inicial de la infecció, pot millorar la progressió de la malaltia.

En aquesta primera acció, una vintena de persones que han passat la Covid donaran plasma per ajudar els malalts que la pateixen ara. Les persones que hagin superat la malaltia i vulguin donar plasma han de complir els criteris següents:

Tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos

En el cas de les dones, no haver estat mai embarassades

No haver estat transfós

Haver superat la malaltia fa més de 28 dies

Tenir una prova diagnòstica que hagi confirmat la malaltia

Per donar plasma COVID-19 és imprescindible inscriure’s a través del formulari del web www.donarsang.gencat.cat/plasmacovid19 per poder fer la donació. Un cop inscrits, un equip mèdic contactarà via telefònica per fer una entrevista i adiar la donació.

