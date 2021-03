En quin moment li tocarà al Centre d’Esports?

Aquesta setmana s’ha arribat a la jornada 30, un número rodó que sempre convida a treure la calculadora i mirar estadístiques. Encara amb 36 punts en joc, el Centre d’Esports Sabadell continua viu, molt viu. Passi el que passi a l’Anxo Carro. I més veient com ha acabat la jornada, en què encara que sigui cuer, està a una victòria de la permanència.

Una situació a la taula que és un bon reflex del que ha succeït en aquestes nou jornades de la segona volta, en què l’equip d’Antonio Hidalgo, a excepció del Logronyès, que només ha sumat quatre punts en les darreres nou jornades, és l’equip que menys punts ha aconseguit (8) superat per Albacete (11), Cartagena (9), Alcorcón (10), Castelló (11) i Saragossa (10, amb un partit menys).

Si entre els set possibles candidats al descens la diferència és mínima i les diverses situacions són paral·leles, en un aspecte el Centre d’Esports es distingeix de la resta: la ratxa de victòries. La majoria dels rivals dels arlequinats, amb l’única excepció del Castelló, han tingut el seu tram de la temporada, en què han arribat a encadenar, com a mínim, tres victòries consecutives o tres triomfs en quatre jornades, cosa que el Sabadell fins al dia d’avui encara no ha pogut assaborir. El Logronyès, per exemple, dels 31 punts que té, 18 els va fer en sis jornades consecutives.

No és una ciència exacta, és clar, però, per què el Centre d’Esports no pot guanyar a l’Anxo Carro, a la Nova Creu Alta davant el Girona i repetir la gesta contra el Leganés a Butarque? Una ratxa de nou punts consecutius aproparia, i molt, l’equip d’Antonio Hidalgo a la permanència.

