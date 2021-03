La comissió del Pla Covid conclou que més del 80% de les accions estan començades

La comissió de seguiment del Pla Covid-19 es va reunir dimarts per conèixer el grau d'execució de les mesures proposades en el document Sabadell Pla Covid-19. Mesures per superar la crisi, aprovat el juliol de l’any 2020, i que recull prop d’un miler de mesures per fer front a la crisi provocada per la pandèmia a la ciutat. Pel que fa l’estat d’execució, s'ha determinat que al final de febrer ja s’havia començat el 86,3% de de les propostes que estableix el Pla, és a dir, 813 accions de les 942 proposades.

Per altra banda, la comissió apunta que 42,5% del Pla ja està totalment executat, és a dir, 401 propostes. Ara mateix, queden 98 propostes per començar –el 10 %–, mentre que 31 –el 3%– s’han desestimat o anul·lat per motius varis. En la sessió de juny s’actualitzaran també les dades econòmiques, tal com es va fer el novembre passat.

L’estat d’aplicació, per categories, és el següent:

• Protecció i Apoderament de les Persones (332 propostes): estan en procés d’execució 299 propostes (90%) i ja se n’han acabat totalment 193 (58%).

• Reactivació Econòmica (255): s’han iniciat 219 de les actuacions (85,8%) i se n’han acabat 74 (29%).

• Urbanisme, Espai Públic i Mobilitat (132): hi ha en procés 119 propostes (90,1%) i se n’han acabat de forma total 27 (20,4%).

• Cultura (162): fins al final de febrer s’han començat 124 propostes (76,5%) i se n’han acabat 72 (44,4%). • Esports (47): s’han començat 41 accions (87,1%) i se n’han acabat 24 (51%).

Del total de les 16 mesures de caràcter més genèric se n’ha executat ja el 100%.

Estat d’execució pressupostària

El desenvolupament de les actuacions plantejades al Pla Covid compta amb un pressupost global de 9,9 milions d’euros. L’estimació inicial aprovada al juliol era de 7,9 milions. El creixement dels recursos econòmics necessaris han estat per la major prestació d’alguns serveis essencials, per a la compra de material de protecció (mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques, mampares protectores, etc.), tant de la plantilla municipal com de col·lectius que en poguessin necessitar (esplais, residències, etc.).

