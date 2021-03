El carrer d'en Font recuperarà el nom popular i es dirà el carrer dels Gitanos

Sabadell traslladarà a la Comissió del Nomenclàtor la petició que el carrer d’en Font recuperi el nom original i passi a dir-se carrer dels Gitanos, com a homenatge el poble gitano i la seva aportació a la ciutat. Així ho ha aprovat la Junts de portaveus, després que ho hagi posat a sobre la taula el grup municipal d'ERC. La iniciativa s'impulsa pocs dies abans que se celebri el Dia Internacional del Poble Gitano, el 8 d'abril.

L’actual carrer d’en Font, al centre, ha tingut diversos noms a llarg de la història. En Font era el propietari que hi va edificar les primeres cases. Va néixer a finals del segle XVIII per on passava el camí que envoltava l’aleshores vila de Sabadell. Formalment, es va dir d’en Font fins a la guerra civil, després de la qual es va rebatejar com a carrer del Cardenal Gomà. Popularment, però, per als sabadellencs dels últims dos segles, la denominació d’aquesta petita via ha estat el carrer dels Gitanos.

"Una de les mancances en la dignificació i visibilització públiques dels gitanos sabadellencs és la inexistència de cap espai públic que en dugui el nom", comunicava el text d'ERC. La moció s’ha aprovat per majoria, amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, ERC, la Crida, Ciutadans i Podem, i amb l’abstenció per absència del grup municipal Junts per Sabadell.

