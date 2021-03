L'Ajuntament treu el mòdul central de l''skate park' per seguretat

L'Ajuntament de Sabadell ha retirat el mòdul central de l'skate park, l'únic de la ciutat i situat al Parc Catalunya, per garantir la seguretat dels usuaris i assegura que està treballant per renovar aquest equipament. Fonts municipals expliquen això s'ha fet després de veure que el mòdul estava trencat i era impossible reparar-lo.

Usuaris de la instal·lació han mostrat la seva indignació a aquest diari perquè consideren que l'Ajuntament els ha deixat sense la part més important de l'equipament.

Anys reclamant-ne un de nou

El 5 de novembre del 2019 el ple municipal va aprovar per unanimitat una moció presentada per ERC i Ciutadans per construir un nou skatepark al mateix lloc que l'actual. La proposta partia de la pressió dels usuaris, que fa anys que denuncien la degradació de l'espai i reclamen que es refaci incorporant nous elements. El text de la moció afegia que s'escoltarien les demandes de l'agrupació d'usuaris Skatepark Sabadell. De fet, una campanya a Internet va recollir 1.025 signatures de suport a la petició per crear un nou skate park a Change.org.

D'altra banda, el pressupost del Govern per aquest any 2021 inclou una partida de 190.000 euros per l'skate park i el Parc Catalunya, però a dia d'avui el consistori no concreta si construirà aquest equipament de nou o quines inversions i farà i amb quin calendari.

