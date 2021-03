Els polítics parlen a través de la seva roba

Què transmet el vestuari de les cares visibles de l’Ajuntament? Analitzem el missatge i la impressió que, voluntàriament o no, els nostres polítics projecten a la ciutadania. Ho fem amb Pau Canaleta, consultor en comunicació estratègica de governs i institucions públiques, i Montse Guals, assessora d’imatge i sòcia fundadora de Quémepongo.

Marta Farrés

Alcaldessa de Sabadell (PSC)

Pau Canaleta: “Va d’alcaldessa sense deixar de ser la Marta. En l’àmbit d’imatge, lliga molt amb la renovació que ha tingut el PSC a grans ciutats metropolitanes, com Gavà, Sant Boi de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. És un estil de noia jove, amb empenta, molt fresc. Transmet una imatge de responsabilitat a través de l’americana i alhora és moderna. Els tocs d’oficialitat estan molt ben combinats amb els texans, i acostuma a anar amb camisa, a més de jugar amb complements. És un estil que lliga molt amb els nous alcaldes socialistes, que van amb camisa blanca, texans i americana. Està en el camí de no deixar de ser normal, però amb un puntet fresc, molt conscient que és alcaldessa”.

Montse Guals: “Fa la sensació de seriositat que ha de donar com a alcaldessa, la roba és adequada. Però si vol ser més propera, que no es posi peces tan estructurades, que vagi sense americana”. “Una imatge molt bonica que transmet és que sempre somriu. Jo li diria que no ho deixi de fer, si no ho fes, projectaria una imatge massa distant. També li recomanaria que es talli els cabells. Amb una cabellera més curteta, tindria un aire més jovial”.

Marta Morell



Tinenta d’alcaldessa (Podem)

Pau Canaleta: “És molt estil Podem. Fa èmfasi en la quotidianitat de la gent comuna, en la idea que qui ocupa les institucions és gent normal. Fàcilment resol què es posarà, va com li ve de gust: vestiria igual si, en comptes d’estar en el govern i ser tinenta d’alcaldessa, fos candidata, estigués a l’oposició o en una altra feina, fent de mestra d’escola. És l’espontaneïtat d’algú a qui la imatge no li preocupa en excés, ho veu més superflu que Gabriel Fernàndez, Lourdes Ciuró o l’alcaldessa. És un estil molt transversal, el més comú que trobaries a qualsevol ciutat de Catalunya, a diferència de la CUP, que té un estil més identitari. Juga més amb el color que amb el tipus de jersei o samarreta. Que sigui lila és una picadeta d’ullet, un reconeixement a la manera d’entendre el món”.

Montse Guals: “No trobo malament que porti colors lilosos, maltes o roses per reivindicar. Però les peces arrodonides li treuen seguretat, per això li anirien bé colls de pic, per exemple. Els cabells arrissats, en el mateix sentit, si se’ls deixa créixer una mica i no se’ls talla a la línia, també li donaran seguretat”.

Gabriel Fernàndez



Portaveu d’ERC

Pau Canaleta: “Hi ha un canvi d’estilisme respecte a quan estava al govern. Era un estil més clàssic. Ara manté un estil d’alcaldable, però hi percebo una voluntat de modernitat: es veu tant amb les ulleres com amb la jaqueta o el coll alt, un recurs estètic per no dur camisa que s’ha fet seu. Manté l’elegància i la modernitat, alhora que la barba i les canes el fan madur. És un canvi de look suau i matisat, però evident. Es nota una evolució volguda, conscient. Està molt pensat per, quan arribin les eleccions, estar consolidat”.

Montse Guals: “És proper i és seriós. La imatge que dona és ‘que em mirin’, però la postura el delata, sempre té un petit somriure a la boca i desperta una imatge propera. Li diria que arrisqui amb unes ulleres de línies més anguloses, amb la part de dalt més horitzontal, per tenir una imatge més contundent. El coll italià li va molt bé per la forma de la seva cara i li aporta més seguretat”.

Adrián Hernández



Portaveu de Ciutadans

Pau Canaleta: “Lliga molt amb el discurs inicial de Ciutadans. És casual, hi veig molta naturalitat, la sobrietat de qui entra en política de pas. Camisa, jersei, texans, vambes i jaqueta llarga. Segurament, es vesteix tal com ha fet en els darrers anys. Té el puntet de ciutadà normal de carrer”.

Montse Guals: “La seva mirada, que és profunda, guanyaria i seria més propera amb colors més vius, o amb una camisa blanca. Amb colors poc definits, tan grisos, pot donar una imatge de distanciament”.

Lourdes Ciuró



Portaveu de Junts

Pau Canaleta: “Trasllada la transformació de CIU a Junts per Catalunya. És una evolució estètica en què, sense grans canvis, hi ha un puntet més d’atreviment, més transversalitat. Botes altes, texans, pentinat curt, americana de cuir... És un estil més alliberat, més arriscat, més provocador, menys conservador, el d’un partit més modern en què se sent més còmode”.

Montse Guals: “La veig fresca, m’inspira aire nou, renovat. M’agrada més amb els cabells clarets que quan els porta més foscos i més llepats a un costat, perquè se la veu més dinàmica. La manera de vestir té un aire molt informal, jove, encara que a vegades també l’he vist més estructurada, formal. És una persona que té molt clar quan ha d’anar d’una manera o d’una altra. Els colors que combina amb l’americana també m’agraden. Té una postura lineal i a l’hora de parlar mostra molta proximitat i seguretat”.

Nani Valero

Regidora de la Crida

Pau Canaleta: “Va molt en la línia de totes les candidatures vinculades a la CUP. En aquest cas, hi ha elements molt clars. Un és el pentinat, que marca un estil diferent. Com molts membres del partit, no du un estil clàssic, sinó més atrevit. Amb una part dels cabells més curta i una part més llarga. Representa una expressió de com de veu el món, més enllà del càrrec institucional. D’altra banda, com feia Maties Serracant quan era alcalde, aniria vestida de la mateixa manera tenint responsabilitats de govern que fent qualsevol altra activitat, fora de la vida política”.

Montse Guals: “Els seus cabells capten l’atenció. Aquest tall li dona força, i això m’encanta. Penso que és una bona opció que combini colors intensos i amb contrastos, perquè harmonitzaran una imatge segura i jovial”.

