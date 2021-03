Aprovats importants canvis en la direcció a la junta d’accionistes del Banc Sabadell

La Junta General d’Accionistes del Banc Sabadell va aprovar àmpliament els comptes de l’entitat en el seu 139è exercici social. A la reunió el dia 26 es va acordar que la presidència de l’entitat serà no executiva. D’aquesta manera, l’actual president del Banc Sabadell, Josep Oliu, se centrarà en els aspectes estratègics i de control i supervisió de la gestió de l’entitat, mentre que la direcció executiva correspondrà al conseller delegat.

En aquest sentit, destaca el relleu del càrrec de conseller delegat del banc sabadellenc, que fins ara corresponia a Jaume Guardiola i passa a ser per César González-Bueno. Segons remarcava Guardiola, en la seva sortida, els seus companys han estat “un exemple de professionalitat, dedicació, compromís i vocació de servei” en els seus catorze anys com a membre de l’entitat.

El nou conseller delegat, per la seva banda, va voler expressar l’“enorme orgull passar a formar part de l’equip de Banc Sabadell” i va dir que el nou organigrama de l’entitat “té com a objectiu principal alinear tots els equips del banc per incrementar, encara més, el nostre focus en els clients”. A més d’aquest relleu, els accionistes van donar el vist-i-plau el nomenament d’Alicia Reyes com a consellera independent, i aproven també la creació de les noves comissions de Crèdits i d’Estratègia i Sostenibilitat.

Per a Oliu, finalment, el 2020 va servir per “posar els fonaments per a la sostenibilitat futura del banc com a entitat independent, competitiva i rendible”.

