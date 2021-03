Qui són els assessors polítics que treballen per la ciutat?

No són les cares visibles de l'Ajuntament. Però hi són moltes hores a la setmana amb la intenció de treballar per la ciutat. Cada grup municipal disposa d'un, dos o tres assessors que, remuneradament, ajuden a definir les estratègies dels seus partits. Avui en coneixem alguns.

Alejandro Vallet (PSC). Cursa un màster. Des dels 14 anys en política. Unes 50 hores setmanals de dedicació

• 1 Un referent històric en política: L’alcaldessa, Marta Farrés

• 2 Una fita de la qual et sentis orgullós: La dignificació del sud de la ciutat

• 3 Una batalla, de moment, perduda: La igualtat de gènere

• 4 Si no estiguessis en política, dedicaries més hores a… Viatjar i fer esport

• 5 Virtuts i un defecte del teu representant municipal: Les virtuts principals de Marta Farrés són la gran capacitat d’escoltar, l’empatia i l’esforç en tot el que fa. El defecte, que és molt insistent.

• 6 El més desesperant de la política és... Per mi és desesperant la lentitud dels processos administratius

• 7 Estàs en política per... Posar les persones i els joves al centre de l’acció

Marc Serrano (ERC). Periodista. Assessora ERC des del 2019. No sap calcular quantes hi dedica

• 1 Un referent històric en política: El meu besavi Jaume Òssul, del Círcol Republicà Federal. El meu avi Paco Serrano, del PCE, i el meu besavi Vicenç Melo, de la CNT

• 2 Una fita de la qual et sentis orgullós: Professionalitzar la comunicació del grup municipal amb Àlex Callao

• 3 Una batalla, de moment, perduda: La impunitat amb què els cotxes aparquen a les voreres

• 4 Si no estiguessis en política, dedicaries més hores a… La família

• 5 Virtuts i un defecte del teu representant municipal: Gabriel Fernández és treballador, apassionat i honest. El defecte: que és, literalment, incansable

• 6 El més desesperant de la política és... La corrupció, la repressió i la hipocresia

• 7 Estàs en política per... És apassionant des del punt de vista estratègic

Sergio Salcedo (Ciutadans). Politòleg. En política des del 2016. Fa entre 35 i 40 hores setmanals

Les respostes

• 1 Un referent històric en política: Adolfo Suárez

• 2 Una fita de la qual et sentis orgullós: Guanyar les eleccions al Parlament el 2017 en vots i escons

• 3 Una batalla, de moment, perduda: No formar part del govern de Sabadell

• 4 Si no estiguessis en política, dedicaries més hores a… La família i fer esport

• 5 Virtuts i un defecte del teu representant municipal: Coneix moltíssim la ciutat i és el millor orador del consistori. Però potser no és la persona més organitzada del món

• 6 El més desesperant de la política és... Els oportunistes que no hi són per vocació de servei públic, sinó com una oportunitat per viure molt bé

• 7 Estàs en política per... Posar un granet de sorra per millorar la ciutat i el país

Víctor Peña (Junts). Estudiant de 4t de Ciències Polítiques i Gestió Pública. 2 anys en política. Hi dedica entre 35 i 40 hores setmanals

• 1 Un referent històric en política: Charles de Gaulle

• 2 Una fita de la qual et sentis orgullós: Tenir l’oportunitat de treballar de la meva passió

• 3 Una batalla, de moment, perduda: Despertar l’interès d’alguns amics en política municipal

• 4 Si no estiguessis en política, dedicaries més hores a… A consumir més cultura, més teatre, i sobretot més lectura

• 5 Virtuts i un defecte del teu representant municipal: Té una perseverança i fortalesa extraordinària. Però no és puraceba, va néixer a Reus

• 6 El més desesperant de la política és... Quan la difamació, la demagògia i la falsedat guanyen el relat

• 7 Estàs en política per... Perquè és la màxima expressió del poder de la paraula

Javier Garrido (Podem). Politòleg. En política des del 15M. Assumeix que hi dedica gairebé tot el seu temps

• 1 Un referent històric en política: Pablo Iglesias

• 2 Una fita de la qual et sentis orgullós: Haver participat en la creació d’un partit jove que ara és al Govern municipal de Sabadell

• 3 Una batalla, de moment, perduda: La III República Federal Espanyola

• 4 Si no estiguessis en política, dedicaries més hores a… A anar a exposicions i al cinema

• 5 Virtuts i un defecte del teu representant municipal: Virtuts: empatia, vocació de servei. El defecte: és incansable

• 6 El més desesperant de la política és... Els atacs personals

• 7 Estàs en política per... Fer una ciutat millor

Cap dels dos assessors de la Crida no ha volgut participar en les entrevistes.

