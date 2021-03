Bankia s'integra a CaixaBank amb bones perspectives per al 2021

Bones perspectives en la unió de dos dels grans bancs a l'estat espanyol, CaixaBank i Bankia, que s'ha fet efectiva aquest divendres 26 de març. El banc madrileny ha quedat així definitivament integrat sota el paraigua de l'antiga La Caixa, esdevenint en una molt bona situació per l'entitat catalana establerta a València sis mesos després del seu anunci.

"Sortim des de la pole position, destacats en tots els negocis i en qualsevol magnitud que mirem entre els bancs espanyols" s'alegrava el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. Segons ha explicat, l'entitat es troba en un moment dolç, "amb una ràtio de solvència del 14%, i una de les ràtios de morositat de les 4 més baixes d’Espanya", i per això preveu molt bones perspectives per a aquest 2021, en què "estem creant molt més capital del que estava previst".

I és que, després de sis mesos des de l'anunci de la fusió, Gortázar ha assegurat que "estem còmodes i notablement per sobre dels objectius que ens vam posar a l’hora de fer la fusió”. En aquest sentit, el fins ara president de Bankia i nou president del consell de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, expressava sobre aquesta integració que "el mercat ha entès això, i les nostres cotitzacions han tingut una evolució francament expansiva" en els últims mesos.

Segons deia el nou director de l'entitat, la desaparició del banc madrileny "no és un fracàs per a Bankia, en absolut", sinó que "és la recompensa a l’èxit que aquest equip ha tingut al llarg dels anys”, difícils des de la reestructuració que l'entitat va patir al 2012. De fet, Goirigolzarri ha valorat molt la tasca dels professionals de Bankia, tot explicant que abans era “més difícil tenir orgull de pertinença” a l'entitat. Precisament sobre aquest paral·lelisme, ha dit que “no té res a veure l’ERE d’ara amb el de 2012, on hi havia unes condicions molt dures imposades per Brussel·les”.

I és que la fusió de les dues entitats implicarà una "reestructuració" de professionals que, segons deia Gortázar, ha de significar una situació "no traumàtica, que sigui la més voluntària possible, i retenir els millors”, apostant per la "meritocràcia" entre els treballadors. Segons ha explicat, començaran les converses amb els representants de les entitats sindicals en tornar de les vacances de Setmana Santa, tot i que els acords estan "pràcticament tancats": “es coneixeran en les pròximes setmanes, i ens agradaria tenir les converses tancades a finals del segon trimestre”. Una reestructuració que, afegia, volen que sigui "única" per "deixar-la enrere” i mirar cap al futur. “És dolorós viure aquest sector en un temps de reestructuració de plantilles, però per assegurar la major quantitat de llocs de treball hem de fer accions com aquesta”, afegia Goirigolzarri.

D'altra banda, Gortázar ha explicat que “pels clients de Bankia no hi haurà cap canvi en el curt termini”, ja que la integració dels sistemes tecnològics serà progressiva i volen posar especial atenció a la proximitat amb tots els usuaris. De fet, explicava que una de les prioritats per les pròximes setmanes és "preparar la integració tecnològica perquè tots els clients de l’entitat tinguin el mateix servei amb la mateixa qualitat des de qualsevol lloc". A més, el nou director del consell ha recordat que mantenen el compromís de mantenir les seus als pobles petits: “fa sis mesos vam assumir el compromís que mantindríem la presència en els 290 municipis a on només hi ha una sucursal de CaixaBank o Bankia”. Alhora, ha confirmat que mantindran la seu social a València, ja que les dues entitats hi estaven localitzades.

Finalment, pel que fa als pròxims passos relacionats amb la inclusió de Bankia a CaixaBank, Gortázar deia que es focalitzaran en consolidar la integració entre els dos sistemes organitzatius i tecnològics. Alhora, els dirigents de l'entitat bancària catalana han descartat noves operacions transfrontereres i han insistit en la necessitat de ser propers, apostant per la gestió local: "no serem res si descuidem la vocació i el servei pel client, amb tot el que suposa això per tota la societat", deixava clar el conseller delegat.

