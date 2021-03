Els salons de bellesa: qüestió de cuidar cada detall

Ruset. La de tota la vida

Més de 45 anys pentinant núvies de Sabadell

Fa més de 45 anys que juga amb els seus dits per crear autèntiques obres d’art i modela manyocs per fer recollits de revista. Lucía López va muntar amb les seves dues germanes –i gràcies a l’ajuda del seu pare– un saló de bellesa a Can Deu, ara fa 45 anys. Perruqueres de professió totes tres, van voler homenatjar la seva mare Rosa anomenant el petit negoci familiar Ruset. Anys després, es desplaçaven a l’avinguda de Matadepera, al barri de Ca n’Oriac. “La fidelitat de la gent de Ca n’Oriac és increïble”, diu agraïda la sabadellenca. Ara, que ja regenta sola el negoci familiar, atén la tercera generació de la clientela que pentinava als anys setanta. I és que Ruset ha estat i és una marca sabadellenca.

Guanyadora l’any 1995 del concurs nacional de perruqueria, ha organitzat nombroses desfilades a Sabadell i comarca i recorda amb especial enyorança la que es va celebrar al Racó del Campanar. No recorda ben bé l’any, diu que en fa molts. Tants, que l’aleshores alcalde Antoni Farrés va assistir a l’acte. Fa tants anys que està a peu del canó, que se les ha vist “de tots colors”. Però coneix bé com treure l’entrellat al món de la perruqueria: formació i més formació per estar sempre al dia. “Les modes són canviants, una bona professional de la perruqueria i cosmètica ha d’estar sempre al dia”, sosté la Lucía. Però, sobretot, molta dedicació i “tirar sempre endavant” malgrat que les coses es puguin complicar.

Saló de bellesa Ruset Av. de Matadepera, 296.

Be Beauty. Una aposta per Sabadell

Un saló de bellesa que vol treballar amb la proximitat

“Catalunya és referent en cosmètica”, assegura David Martínez, propietari de Be Beauty Sabadell, un nou saló d’estètica que aquest mes s’inaugurava a ple nucli urbà de la nostra ciutat. Odontòleg de professió, ha muntat la seva segona botiga a Sabadell, també vinculada amb el benestar i la bellesa saludable: “Només treballem amb cosmètica d’alta qualitat i de la terra, la proximitat és el nostre segell”, assegura l’emprenedor. Segons el propietari, al nou local comercial treballaran amb les tècniques d’estètica més innovadores i a uns preus assequibles.

La realitat és que no són els millors temps per a l’emprenedoria comercial. Tot i això, la por és el pitjor dels nostres aliats. Així ho assegura Martínez, que destaca que “no es pot parar el món” i que “les oportunitats sempre hi són”. Confia en el producte i en Sabadell, i sosté que el nou local ha tingut una molt bona acceptació. Encara és d’hora per predir el futur del saló, però ja feia temps que volien emprendre. Quan va sorgir l’oportunitat, van anar a totes. Seguint el consell del seu pare quan va muntar la seva primera clínica dental, “si és el que realment t’apassiona, no t’ho pensis i fes-ho!”. I és el mateix que recomanaria a qualsevol sabadellenc que vulgui emprendre. Hi cal sumar la il·lusió: “La meva mare i la meva sogra van ser les primeres clientes que van provar el nostre servei. Veure la seva satisfacció va ser una glopada d’aire fresc”, destaca Martínez.

Be Beauty Sabadell. Passeig de la Plaça Major, 31.

