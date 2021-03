La declaració de la renda més atípica en any Covid: els ERTO, el principal escull

El pròxim 7 d’abril comença de forma telemàtica la campanya de la declaració de la renda 2020, una cita anual que molts ciutadans tenen marcada en vermell en el calendari. Enguany, la campanya notarà la influència de la pandèmia i això implica la introducció d’algunes novetats per als contribuents, com per exemple, si s’ha estat en ERTO durant aquest exercici i com afectarà la tributació d’aquestes prestacions al resultat de la renda. Els acomiadaments temporals són, sens dubte, l’escull principal de la declaració de la renda fins a la data límit de la campanya, el 30 de juny, segons estableix l’Agència Tributària.

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

D’entrada, cal saber qui són les persones que estan obligades a tributar la declaració de la renda. Segons la normativa de l’IRPF, únicament tenen obligació de presentar-la aquelles persones que han percebut més de 22.000 euros en els dotze mesos anteriors amb un únic pagador. No obstant això, sí que hauran de fer-ho aquelles persones que comptin amb més d’un pagador i la suma superi els 12.643 euros anuals. Les persones afectades per un acomiadament temporal també hauran de declarar si s’han rebut més de 1.500 euros del SEPE i aquesta quantitat supera els 14.000 euros anuals en sumar-la amb el salari percebut per l’empresa.

Com tributen les persones que han patit un ERTO?

Així mateix, les persones que han patit un ERTO, sigui complet o de reducció de jornada, hauran de prendre especial atenció a l’hora de tributar. Caldrà que tinguin en compte que la quantitat rebuda tributa com a renda de treball, ja que una és la que ha pagat la mateixa empresa i l’altra, malgrat ser prestació per desocupació, s’integra dins de la resta de rendes de treball percebudes. Per tant, els afectats dels ERTO tindran dos pagadors. En principi, això no hauria d’implicar haver de pagar més impostos, però els gestors afirmen que a causa del caràcter reduït de la prestació per desocupació temporal, la retenció de l’IRPF és mínima. Per tant, com que no se’ls reté res durant el cobrament de l’atur, aquesta quantitat haurà de ser abonada a l’hora de presentar la declaració. Per tant, els sortiria a pagar.

Així i tot, per pal·liar una mica aquest cop en la campanya del pròxim any, el treballador pot sol·licitar a l’empresa que li apliqui un tipus superior de retenció en l’IRPF o al mateix SEPE que li retingui l’impost o un percentatge més elevat de retenció.

Com he de fer la declaració i quin termini hi ha?

La presentació de la declaració de la renda és igual per a tots els contribuents. Primer de tot, es pot fer la declaració per Internet des del 7 d’abril i per realitzar el tràmit per aquesta via es necessita disposar de DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència.

D’altra banda, a partir del 6 de maig es podrà fer a través de via telefònica. En aquest cas, cal tenir en compte que per ser atesos serà necessari concertar prèviament una cita, la qual cosa podrà fer-se des del 4 de maig fins al 29 de juny del 2021. I, finalment, a partir del dia 2 de juny es podrà presentar la declaració de manera presencial a les oficines de l’Agència Tributària, tot i que també caldrà cita prèvia. Es podrà sol·licitar a partir del 27 de maig i fins al 29 de juny, un dia abans de la fi de la campanya d’enguany.

Què passa si no presento la declaració?

Si una persona no presenta la declaració de la renda en finalitzar el termini, encara podria presentar-la més tard, però hi haurà una sanció econòmica. Si la declaració és a retornar, la persona només haurà de pagar una sanció de 200 € per presentar-la fora de termini. Si ho fa abans que li arribi el requeriment d’Hisenda, aquesta sanció es redueix un 50%.

I si la declaració surt a pagar? En aquest cas cal sumar un recàrrec a l’import que ha de pagar la persona. Segons la llei Tributària, si es presenta la declaració 3 mesos després del termini, s’aplica un recàrrec del 5%, i si es presenta entre 6 i 12 mesos tard, ascendeix a un 15%.

IRPF més reduït per a les rendes més baixes

El govern català estima que aquesta mesura pot beneficiar 250.000 persones a l’hora

de fer la declaració de la renda

El govern català va aprovar un nou decret llei el novembre passat, que entrarà en vigor el 7 d’abril quan comenci la declaració de la renda, per protegir els treballadors amb més precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la Covid-19. En definitiva, l’executiu català introdueix una deducció autonòmica sobre la renda de les persones físiques (IRPF) destinada a les persones amb ingressos d’entre 14.000 i 22.000 euros bruts anuals i més d’un pagador.

Una declaració de la renda més justa

Els contribuents que poden beneficiar-se d’aquesta mesura en són uns 250.000, que es veuen obligats a presentar la declaració i fins i tot a pagar pel fet de tenir més d’una font d’ingressos laborals. Així i tot, amb la nova mesura, que podrà aplicar-se quan es faci la declaració de la renda, s’instrumentalitzarà a través d’una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l’autonòmica quan aquesta diferència sigui positiva.

Aquesta diferència es produeix perquè el tipus de la tarifa a la part baixa de l’IRPF a Catalunya és més elevat que en altres comunitats i se situa en el 21,5%, davant del 19% d’altres territoris. La taula de retencions no incorpora la normativa autonòmica.

Per exemple, un contribuent amb uns ingressos de 20.000 euros anuals, però amb dos pagadors, perquè va estar en ERTO, registra una retenció de 2.513 euros, dels quals 1.343 euros corresponen a la quota íntegra autonòmica i 1.170 euros, a l’estatal. Sense aquesta nova deducció, hauria de pagar 173 euros, la diferència entre la deducció autonòmica i l’estatal; amb la nova mesura, podrà restar els 173 euros dels 2.513 euros i la seva tributació es limitarà al que li han retingut.

