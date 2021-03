La fàbrica Bosser i l’Ajuntament, en desacord pels pilars

La propietat de la fàbrica Bosser del carrer d’Alemanya (Centre) ha presentat al·legacions al requeriment administratiu que li va entregar l’Ajuntament de Sabadell el passat 25 de febrer. El consistori vol que els propietaris de l’edifici retirin les tanques de protecció que l’envolten, així com que passin els estabilitzadors de la façana de fora el carrer a l’interior de l’immoble i també tregui les dues grues que hi ha al solar i no s’utilitzen.

Sense calendari

Rebudes les al·legacions, fonts municipals asseguren que les estan estudiant. En funció de si s’accepten o no les objeccions el consistori decidirà com continua el camí i ara per ara no avança cap altre pas ni posa dates al calendari. Sigui com sigui, des del Govern es preveu que aquest procediment no serà ràpid. Només per demanar la llicència d’obres majors que caldrà per traslladar els estabilitzadors poden passar mesos, encara que retirar les tanques pugui ser més àgil.

Fa anys que no hi ha hagut moviment en aquest solar i, tal com va explicar la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, al D.S., es fa aquest pas per garantir la seguretat dels vianants i millorar la imatge del carrer, alhora que es continua protegint la façana, recollida en el pla de protecció del patrimoni local. D’aquesta manera els veïns de la zona han vist escoltades les seves demandes després d’anys reclamant una solució per aquest espai, que treu aparcament del carrer, és un cau de brutícia i mostra una imatge decadent en un dels principals carrers d’entrada a Sabadell.

El procés per trobar una solució al que queda de l’antiga fàbrica Bosser ja el va iniciar el govern anterior, amb diferents expedients un cop van caducar les llicències d’obres majors concedides el 2011 i el 2013 per construir-hi un edifici residencial que mai s’ha fet.

