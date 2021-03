Rodalies preveu incorporar trens de doble pis a l'R4

En un futur, els trens que circulin per la xarxa ferroviària de Rodalies seran de doble pis i 100% accessibles. Renfe ha comprat 211 trens de gran capacitat a les empreses Alstom (Santa Perpètua) i Stadler i destinarà 101 combois a les seves línies catalanes. Malgrat que la companyia ferroviària no ha detallat quins seran els trens que destinarà a la línia R4 –que passa per Sabadell i comarca–, es tracta del tram de Rodalies amb més viatgers al dia, amb 134.213 validacions diàries, segons les últimes dades disponibles. Segons els indicadors del 2019, la puntualitat del servei va ser del 91%. “Els trens s’introduiran a les línies que més ho necessitin, a mesura que es vagin incorporant al parc”, detallen fonts de la companyia ferroviària. Renfe assegura que les vies del Vallès Occidental –i del conjunt de línies catalanes–estan preparades per poder acollir els nous vehicles.

Un 20% més capacitat

El pla de Rodalies preveu que 101 d’aquests combois es destinin a Catalunya, 56 per substituir un parc mòbil envellit, que supera de mitjana els 20,2 anys (un 16% dels trens supera els 25 anys). Els 45 restants se sumaran al parc mòbil de Rodalies. Això, però, no serà immediat: es necessiten quatre anys per construir aquests combois. Els nous trens, que donaran servei als grans nuclis de Rodalies, tindran un 20% més de capacitat que els actuals models Civia (fins a almenys 927 places a cadascun), minimitzaran el temps de baixada i pujada de viatgers amb un mínim de 12 portes i vestíbuls més amplis, i seran accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. A més, disposaran de connexió wifi i zones per a bicicletes i carrets infantils. Amb la nova compra, se substituirà el 20% dels trens de Rodalies que encara no són accessibles. L’operació forma part del pla de renovació de flota posat en marxa per Renfe l’any 2019 i que suposarà la renovació del 50% dels trens de Rodalies i Regionals.

Més estacions a Sabadell?

La Generalitat de Catalunya va aprovar al febrer el Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que incorpora un estudi per analitzar si és viable la construcció de dues estacions ferroviàries més a Sabadell: Parc Taulí i Rambla–Gran Via.

Publicitat