Aglomeracions en la tornada a la competició a les pistes d'atletisme de Sant Oleguer

Aquest matí s'han vist imatges d'aglomeracions a l'exterior del Complex Esportiu Municipal de Sant Oleguer, on hi ha les pistes d'atletisme descobertes, just el dia que tornava la competició. Almenys un centenar de persones, sense mantenir les distàncies de seguretat, s'han concentrat davant les tanques del recinte per poder veure el que succeïa a les pistes.

La portaveu adjunta d'ERC, Èlia Soriano-Costa, ha denunciat els fets a través de les xarxes socials i ha acusat l'Ajuntament de Sabadell de "falta de previsió". Els atletes estaven convocats a les vuit del matí, però la Policia Municipal no ha tallat el pas de vehicles fins a dos quarts d'onze per facilitar les mesures de prevenció per la Covid-19.

