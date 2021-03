El model de gestió del Gimnàs, en l’aire tres mesos després

El futur sobre el model de gestió del Gimnàs Municipal continua sense estar clar. A hores d’ara, tres mesos i escaig després d’evitar-se un tancament anunciat, garantint-se així les activitats dirigides i els llocs de treball –més d’una desena de treballadors– el centre esportiu es manté en una pròrroga forçosa gestionada per l’empresa IGEsport –l’encarregada de la gestió des de fa dues dècades–, en el moment en què es licita una nova concessió administrativa, de gestió pública en què entitats de la ciutat podran optar-hi.

De moment, i després de realitzar-se la primera reunió de la taula de treball on es van tractar temes econòmics i jurídics, i segons fonts de l’Ajuntament, “s’està en el procés d’anàlisi de l’ús futur de la instal·lació” i diversos grups municipals treballen en la presentació d’una proposta en ferm en els pròxims mesos, en què es garantiria els llocs de treball i la consegüent activitat física.

Mentre s’està en aquesta situació provisional, que no es pot demorar més enllà del 31 de desembre del 2021 –i que a l’Ajuntament li suposarà una despesa de milers d’euros un cop finalitzada– ronden les següents preguntes: les entitats que vulguin optar a la concessió podran assumir la totalitat dels costos? És aquí on divergeixen les opcions per a la viabilitat del centre esportiu i la consegüent activitat que s’hi desenvolupi. Si es va decidir que la gestió havia de ser pública, l’Ajuntament està disposat a assumir part o la totalitat d’aquests costos fixos?

203.856 euros en dos anys

Aquesta situació coincideix amb la resolució, aquest mes de març durant el ple extraordinari de romanents, de la indemnització de les pèrdues econòmiques corresponents a l’any 2019 –a les quals tingut accés el Diari de Sabadell, de 88.856,10 euros, i de 115.000 euros durant l’exercici 2020– a l’empresa gestora, i la resolució de la “situació d’alegalitat”, tal com va definir la regidora d’Esports, Laura Reyes, clau per poder avançar en una nova concessió administrativa.

“Aquest pas administratiu era bàsic per no estar al descobert i trobar-te en una situació irregular mentre es continua explotant el gimnàs”, declara l’advocat especialista en dret administratiu Francesc Sánchez. D’altra banda, també s’ha fet públic que s’ha destinat una partida en els pressupostos d’enguany de 105.000 euros per a “actuacions d’adequació necessàries per a la continuïtat del servei a l’equipament”, que des del consistori s’ha declinat detallar en què consistirà. Segons ha pogut saber el D.S., no es destinarà la partida a canviar la maquinària del Gimnàs Municipal.

Publicitat