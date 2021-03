L’Audiència de Barcelona arxiva la causa contra diversos comandaments de Mossos a Sabadell l’1-O

L’Audiència de Barcelona ha arxivat la causa oberta per un jutjat de Sabadell contra els dos màxims responsables de la regió policial Metropolitana Nord dels Mossos d’Esquadra pel seu paper l’1-O, segons ha avançat la Cadena Ser i ha pogut confirmar l’ACN. S’investigava per desobediència la comissària Cristina Manresa, i l'intendent i número 2 de la regió Xavier Creus, a més d’altres agents de la regió per suposadament no haver complert l’ordre del TSJC d’impedir les votacions en col·legis electorals aquell dia.

En la seva interlocutòria, el jutjat diu que es poden posar en qüestió les pautes d’actuació que tenien els Mossos aquell dia o fins i tot si van complir-les, però no veu indicis que els comandaments i els agents desobeïssin l’ordre judicial. De fet, l’escrit indica que membres dels cossos policials espanyols estan investigats per la seva actuació aquell dia i això ha de fer pensar als jutges com és de difícil fer complir les seves ordres en algunes ocasions.

