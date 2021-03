Sense benediccions a l’aire lliure

El moment litúrgic més important per als practicants del catolicisme a la ciutat, com és la Setmana Santa, serà de mínims per les restriccions de la Covid-19. Des de l’any 2019 que les principals esglésies catòliques de la ciutat –Sant Fèlix, La Puríssima i Sant Vicenç (La Creu Alta)– no poden fer la benedicció amb els feligresos a l’exterior dels temples el Diumenge de Rams, el dia que recorda l’entrada de Jesús a Jerusalem i la seva rebuda triomfal a la ciutat.

I enguany no serà una excepció: les restriccions per la pandèmia així ho dictaminen i des de les diverses parròquies prefereixen mirar-ho amb el got mig ple: “L’any passat ho vam viure d’una forma molt estranya. Estem contents, entre cometes, de poder-ho recuperar, encara que la benedicció s’hagi de fer a dins, abans de l’eucaristia”, explica Marc Barradas, feligrès de La Puríssima i voluntari de la parròquia.

Sense bona part de les litúrgies

Com a totes les parròquies, el Diumenge de Rams és el tret de sortida a una setmana de diverses litúrgies que tampoc es podran dur a terme, com la del dijous Sant, on es rentaven els peus als devots, el Divendres Sant, amb un Via Crucis sense processó, totalment estàtic, i el Dissabte Sant sense el ritu de la llum, en què es beneirà el ciri pasqual sense foc a l’altar ni sense l’aspersió amb aigua per renovar el baptisme: “Aquest any podem venir a l’església i ja no és que puguem fer segons quines coses sinó que hi ha molta gent gran que té por i prefereix no venir”, lamenta mossèn Alfons Gea, de la Creu Alta, que en la mateixa línia reflexiona explicant que “ens dol no poder-ho celebrar, però és molt més important la vida de les persones. No serviria de res santificar-nos i contaminar-nos. Una cosa és morir per una bona causa i l’altra és morir si ho pots evitar. Déu no vol masoquisme”, aclareix.

Seguint les indicacions del Bisbat de Terrassa i d’acord amb les mesures del Procicat, en què l’aforament està limitat al 30%. Les tres esglésies de la ciutat van oferir una missa amb benedicció ahir al vespre (20 h) i avui diumenge ofereixen fins a cinc eucaristies perquè tothom que vulgui pugui anar a santificar-se i a la benedicció sense perill.

