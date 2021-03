Una tradició artesana de segles, aturada en sec

Segon Diumenge de Rams sense palmes ni palmons. L’elaboració dels rams es troba entre parèntesis aquest any, el primer cop a la història més recent de la ciutat que la majoria dels artesans deixen la tradició de banda. “No tenia sentit dedicar-hi hores i diners si les acabaríem llançant, com va passar el 2020”, explica Maria Cortés. La seva família fa diverses generacions que s’hi dedica. Ella, per exemple, va aprendre’n quan només tenia 8 anys, amb altres artesans gitanos que es reunien als carrers de Can Puiggener per elaborar-les.

“És la nostra forma de vida, ens ajuda a subsistir”, destaca Cortés. Sabadell té molta tradició palmera, especialment entre la població gitana. Segons dades de la Fundació Secretariat Gitano, són més d’una quarantena de famílies de Can Puiggener, Ca n’Oriac i Campoamor les que continuen amb el llegat. Diumenge, però, les seves palmes trenzás, bacalás o els cucos (segons l’acabat ornamental) no lluiran als carrers de la ciutat.

Aquest any l’Ajuntament tampoc ha habilitat la instal·lació de parades ambulants per a la venda de palmes i palmons. Tot i això, sí que hi haurà comerços que en vendran, com ara a la cistelleria Cal Masclans i algunes floristeries. Per a gran part de les famílies artesanes, la cancel·lació dels actes previstos per a Diumenge de Rams suposa un nou pal a les rodes: “Amb el que veníem, podíem subsistir uns mesos. Sense palmes ni Sant Jordi, serà un any dur”, sosté la María.

Durant una bona campanya de Diumenge de Rams, les famílies podien ingressar entre 1.500 i 2.000 euros per cobrir el treball de tres mesos, la matèria primera i els impostos. Passades les festes de Nadal, les famílies ja començaven a confeccionar-les, de dilluns a diumenge. Fonts de l’associació gitana alerten, però, que les noves generacions ja no estan seguint amb el llegat. “És una feina molt sacrificada i l’artesania no està pagada”, sostenen les mateixes fonts. Una tradició en risc de desaparèixer.

