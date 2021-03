El Taulí habilita una planta més pel repunt de la Covid-19

El Taulí ha habilitat la sisena planta de l’Hospital de Sabadell en previsió que continuï creixent el nombre de persones ingressades per coronavirus els propers dies. Ahir dilluns a la corporació sanitària hi havia 108 pacients hospitalitzats per Covid-19, 14 més que l’1 de març (+14,9%), amb la tendència a l’alça des de fa tres setmanes, especialment entre integrants d’una mateixa família. La directora del servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Marta Navarro, assegura que “estem amoïnats per aquest increment, primer tímid i ara in crescendo”.

Actualment, a planta hi ha 84 ingressats i a l’UCI, 24. A la sisena planta ja hi ha 14 llits preparats, però en seran 56 si fan falta perquè la previsió és anar buidant aquests llits i el cap de setmana no s’ompliran perquè no es fan intervencions quirúrgiques. Navarro destaca que una de les coses positives que ha provocat la pandèmia és que “hem après molt ràpidament a muntar i desmuntar les coses”, a l’hora d’habilitar llits i punts d’oxigen i aigua, entre d’altres.

Baixa la mitjana d’edat dels pacients

La dràstica reducció de pacients de 80 anys o més per l’efecte de la campanya de vacunació ha fet baixar la mitjana d’edat de les persones ingressades, que ara és d’uns 50 anys. Són pacients més joves i en diversos casos integrants d’una mateixa família, tal com explica Marta Navarro.

De moment, en aquests primers tres mesos de la campanya de vacunació, a l’hospital sabadellenc només han tingut ingressada una persona vacunada contra el coronavirus, una pacient d’edat avançada amb demència i mal nodrida, per la qual cosa Navarro considera que són factors que van més enllà del vaccí. “No tenim casos de persones vacunades, és espectacular. Ni de residències ni de població en general”, remarca la directora d’Infeccioses. De la mateixa manera, creu que aquest cas particular no permet generalitzar i la valoració de l’efectivitat de les diferents vacunes que ja s’estan administrant és molt bona.

A part de la sisena planta, els altres espais preparats per atendre pacients amb Covid són la novena planta –de malalties infeccioses–, la tercera del VII Centenari i el Frontal Gran Via.

