Denunciades una dotzena de persones per participar en dues festes il·legals a Sabadell

La Policia Municipal ha denunciat mitja dotzena de persones que aquest cap de setmana han participat en dues festes il·legals a Sabadell.

La primera va ser dissabte a les 00.07 h al carrer Batllevell, on uns veïns van denunciar soroll en un club moter. A l'interior els agents hi van trobar sis persones, que van ser denunciades per incomplir el toc de queda, el límit de bombolles i consum d'alcohol compartit. El propietari, a més, va ser denunciat per incompliment de la normativa de contenció de la covid-19, incompliment de l'horari de tancament de l'activitat, superar el número de bombolles entre els assistents, consumir de forma compartida begudes alcohòliques a un espai obert al públic i per impedir la tasca inspectora de la policia.

En aquesta primera festa, a més, un dels participants va ser denunciat per falta de respecte als agents. Hi van intervenir dues unitats de Mossos d'Esquadra i quatre unitats de Policia Municipal.

El segon cas es va registrar diumenge a les 18.38 h al carrer de l'Escola Industrial. Una trucada va informar que dins d'un bar hi havia gent amb música i consumint, quan l'obertura de la restauració acaba a les 17 h.

Els agents van identificar i denunciar set persones. Dues d'elles, a més, van ser denunciades per falta de respecte als membres de la Policia Municipal. En aquesta segona intervenció hi van intervenir dues unitats del cos.

