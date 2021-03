La majoria de classes de P3 de Sabadell seran de 20 alumnes

El descens de natalitat a Sabadell del 2018 ha fet caure la ràtio de les aules de P3. El proper curs, de mitjana, serà de 20 alumnes. El nombre d’infants per classe serà un dels més baixos dels darrers cursos, mentre que la plantilla de professors es mantindrà. Educació ho ha confirmat després d’analitzar les sol·licituds de la preinscripció, que també mostren que la demanda per entrar en una escola de la ciutat, pública o concertada, ha descendit un 11%. Hi haurà 214 nens menys que el curs actual.

En centres públics, seran 1.241 els infants que començaran l’escola, un 4% menys dels alumnes que hi ha actualment a parvulari. N’hi ha 533 que ho faran a centres concertats, en aquest cas un 24% menys. El director de Serveis Territorials d’Educació a la comarca, Jesús Viñas, sosté que la tendència és valorar, cada vegada més, l’ensenyament públic. Baixar la ràtio a 20 alumnes també permetrà fer un millor repartiment de l’alumnat de matrícula viva –apunta el director de Serveis Territorials–.

Sobren places, però no a tot arreu

Tot i que sobraran places de P3 el curs vinent a Sabadell, i per això es podrà baixar la ràtio de les classes, hi ha algunes famílies que es quedaran sense poder estudiar en una escola de proximitat. Això passarà, igual que els darrers cursos, als barris on hi ha més demanda per estudiar: sobretot a la Creu Alta.

En aquest barri, hi haurà quatre grups entre els tres centres: l’escola Creu Alta, la Ribatallada i la Samuntada. En total, hi ha 92 vacants, mentre que hi ha 112 places demanades en primera petició. Educació matisa que, entre la vintena de places sobrants, no totes les famílies viuen a la zona. També assenyala que el descens de natalitat no s’ha produït en aquest barri.

També hi ha hagut més demanda que oferta a Can Llong. Hi ha 118 places entre les tres escoles, mentre que el nombre de sol·licituds ascendeix fins a les 148. En aquest cas, Educació obre les portes a ampliar l’oferta de places –passant a oferir sis grups de 23 alumnes cadascun entre les tres escoles– fins a les 138, sempre que les famílies que s’hagin quedat fora siguin de la zona.

Ràtios altes a secundària

Les ràtios d’alumnes als centres públics de secundària continuaran sent altes. Hi haurà 1.346 alumnes que hi començaran a estudiar, repartits entre 55 grups. Es limitarà a 28 el nombre d’alumnes per professor. Ara bé, a tota secundària, de mitjana, les classes continuaran sent de 30 alumnes. En centres concertats, hi haurà 44 grups de 1r d’ESO el curs vinent.

