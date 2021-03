Destapat un immens cultiu de marihuana en una nau de Covadonga

La Policia Municipal va rebre una trucada informant que hi havia diverses persones intentant entrar per la força dins d’una nau al sector Covadonga, a les 22.42 h d'aquest diumenge. A l’arribada dels agents, van trobar la porta forçada i van escoltar persones al seu interior. Però no van poder entrar-hi.

És per això que els agents van demanar l’assistència de Bombers per obrir la porta d’accés. Una vegada a l’interior, però, no van localitzar a ningú, tot i haver-hi indicis que les persones de l'interior havien fugit per un altre lloc.

En inspeccionar el lloc, els agents van localitzar, aproximadament, 400 plantes de marihuana, grans quantitats de cabdells assecant-se i material relacionat amb la plantació, com terra, fertilitzant, ventiladors, llums i llavors.

Els agents van avisar els Mossos d’Esquadra, els quals van activar la unitat d’investigació per fer la corresponent inspecció de la troballa i van encarregant-se d'obrir diligències. Juntament amb la Policia Municipal, els amb Mossos s’estan encarregant de custodiar la nau fins a la finalització de la inspecció que encara continua en procés.

A l'operació, hi van intervenir una dotació de Bombers, dues unitats de Mossos d’Esquadra i cinc unitats de Policia Municipal.

