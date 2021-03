El calvari de la investidura

[Per Josep Mercadé, periodista]

Hi ha qui defensa que amb un govern en funcions les coses funcionen igual. Fins i tot que gairebé és millor i que passa a molts països sense que res trontolli. Crec que aquest no és el cas de Catalunya. Aquí i ara, la situació generada per la pandèmia demana no un pas al costat sinó una passa endavant per demostrar la voluntat de fer-hi front. Haver aconseguit el 52% de vots independentistes està molt bé, però això no ho resol tot.

Les eleccions del passat 14 de febrer, en plena tercera onada de la Covid-19, van ser una prova de foc que va tenir com a conseqüència directa una notable baixada de la participació. Malgrat tot, una part de la ciutadania es va expressar i va posar de manifest que cal una entesa per poder formar govern. També va quedar clar que trobar una certa estabilitat més que una prioritat hauria de ser una urgència. Aquest missatge sembla que no arriba a totes les forces polítiques de la mateixa manera.

El que vàrem veure divendres i el que probablement es repetirà aquest dimarts no ajuda gens que la ciutadania confiï en la política. Això té una derivada perillosa que, malauradament, acaba reflectint-se en l’ascens de formacions que amb l’ús del populisme poden arribar a desfigurar l’essència de la democràcia.

En aquests moments, retardar una investidura vol dir que el govern en funcions de Junts i Esquerra continuarà sense una perspectiva clara. Això sí, resolen les qüestions del dia a dia però anant a la deriva amb les desconfiances una mica més augmentades per la manca d’acord entre les dues formacions. Uns i altres s’escarrassen a dir que no s’ha parlat de noms ni de conselleries, però tothom sap que no és ben bé així.

El paper que ha de tenir el Consell per la República en la nova legislatura sembla que és l’escull. Aquest ens ha fet públic un comunicat en què referma el seu paper i la voluntat de ser un element transversal. Malauradament, en aquests moments està massa allunyat de la realitat del país.

És cert que el procés per assolir la independència de Catalunya va rebre una forta sotragada amb les condemnes del judici de l’1-0. Però els canvis i la situació generada per la pandèmia han modificat encara més l’escenari. No obstant això, algunes formacions polítiques mantenen un ordre de prioritats com si des de fa un any no hagués passat res. Esperem que no triguin gaire a fer el click.

Publicitat