L’Escola Pia manté l’hegemonia a la ciutat en un duel d’alt voltatge

Gols, picabaralles, expulsions, polèmiques arbitrals i estones de bon futbol sala. Escola Pia i Club Natació Sabadell van tornar a oferir un cara a cara que va tenir tots els ingredients necessaris per ser un derbi sabadellenc. Només va faltar el públic a les grades.

Victòria justa de l’equip de Can Colapi (8-7) que permet mantenir un any més l’idil·li amb el pavelló del carrer de Garcilaso, inexpugnable quan arriba el rival ciutadà, i alhora convertir-se en candidat per entrar a la lluita per la Copa del Rei: “Tothom sap que hi havia més de tres punts en joc, per rival i per la situació a la taula. És una victòria que ens dona molta motivació per aconseguir l’objectiu de la temporada”, explica Jordi Sardà, el jugador que va liderar la victòria amb quatre dianes, tres d’elles de bella factura.

No va ser el millor dia del Club Natació, líder de la fase d’ascens, que tot just començar veia com l’àrbitre expulsava Pep Font, i pocs minuts després començava a fer-se evident que la tarda feia pujada a l’equip de Borja Burgos (4-0), que aconseguia sobreviure gràcies a les facilitats que durant 10 minuts va concedir l’Escola Pia i que Èric Panés s’encarregaria d’aprofitar (4-6): “Amb coratge, intensitat defensiva i treballant bé amb el joc de pivot vam posar-nos per davant, en un partit en què fins a la mitja part no ens havíem merescut res”, reconeixia el tècnic nedador Borja Burgos. L’avantatge rival va esperonar el conjunt de Can Colapi, que gaudia dels millors minuts i escurçava distàncies (5-6), fins que l’expulsió de Marc Elias, per simular una falta, permetia a l’Escola Pia tornar les taules al marcador: “No soc de parlar dels àrbitres, però l’expulsió és surrealista”, lamentava Burgos. En el tram final, l’expulsió amb vermella directa a Santi Sardà donava ales als nedadors, que veien com Graell situava el definitiu 8 a 7. D’aquí a un mes, nou capítol, aquesta vegada, a casa dels nedadors.

