Tik Tok i ‘Gambito de dama’, novetats 2021 entre les mones

“Enguany és un any dispers”. Hi coincideixen totes les pastisseries i forns consultats. No s’albira cap personatge que triomfi destacadament i s’imposi a la resta de mones de xocolata. Fa uns anys, per exemple, l’estrena de la pel·lícula Frozen va catapultar les mones de xocolata decorades amb aquests personatges de la factoria Disney. I, de fet, encara avui dia se’n venen moltes, de Frozen. En altres ocasions, han estat les mones del Barça i de Leo Messi les que han fet el boom.

I enguany, què està de moda? “Jo diria que és una mica repetitiu a la d’altres anys”, explica Eva Fernández, responsable de la col·lecció de mones per a la xarxa de forns de Centenari. “Com que no hi ha hagut cap estrena potent de Disney, els interessos es reparteixen més”, explica. No hi haurà el boom Frozen, vaja.

Hi coincideixen a la pastisseria Sallés. Francesc Sallés explica que la canalla ara mira sèries a tot arreu, a causa de l’auge de les plataformes de streaming arran de la pandèmia. La multiplicació de canals (a les televisions convencionals cal afegir Netflix, HBO, Movistar+...) fa que les preferències de la quitxalla es dispersin molt. A la pastisseria Sallés, per exemple, enguany estan triomfant bastant els escacs. “Creiem que es deu a la sèrie Gambito de Dama”, expliquen, “tot i que és cert que d’escacs sempre n’hem fet”.

L’antic aparador de la Sallés també mostra, en clau local, un ou amb la insígnia del Centre d’Esports Sabadell. I seguint amb la pista futbolística, una mona del Camp Nou (de les mides més grans que ofereixen). No hi falten superherois com Spiderman, figures de la saga de Star Wars (el falcó mil·lenari i l’androide R2D2) i el Pikachu de Pokémon i el Supersonic de Sega.

Tanmateix, sorprèn que encara estiguin de moda films i sèries estrenats fa tants anys (o dècades). La saga Star Wars arrenca a finals dels anys 70, si bé és cert que els darrers anys han estrenat noves històries del món galàctic. La sèrie Pokémon es popularitza amb el canvi de mil·lenni i la videoconsola Sega data del 1988. Per no parlar d’Spiderman, que neix en format còmic l’any 1962.

Al forn Centenari també se sorprenen. “Hem fet diverses mones del Mario Bros per a nens que tenen 5 anys!”, explica una incrèdula Eva Fernández. En tot cas, a Centenari fan servir la tàctica dels sondejos d’opinió. “De vegades anem perduts, perquè no veiem clar què triomfarà. Així que demanem opinió als nebots de familiars, etc.”. De fet, encertar mínimament els interessos de la canalla és clau, ja que si no serà estoc sense vendre.

La col·lecció del Centenari d’enguany implicar decorar les amb personatges habituals com Doraemon, Pepa Pig, Harry Potter, Mini i Mickey Mouse… “I l’unicorn dels somnis”, afegeix Fernández.

A Art Bo, en canvi, enguany han fet moltes mones relacionades amb Tik Tok. I a més, estan personalitzades. A la pantalla que simula un telèfon mòbil (de xocolata, és clar) es pot reflectir una fotografia real. Ja sigui la de l’infant que rebi la mona, com del seu influencer preferit (per exemple, Ibai Llanos, qui fa poques setmanes va estar de visita a Sabadell).

La col·lecció de mones de les pastisseries La Palma també inclouen mones inspirades en Fortnite i altres emoticones de WhatsApp.

