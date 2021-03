Reallotjaran una vintena d’usuaris de l’alberg temporal

85 homes i 9 dones. En total, 94 usuaris han passat des del mes de desembre per l’espai d’acollida temporal, un dispositiu d’emergència que va activar l’Ajuntament per atendre les persones sense llar de Sabadell durant l’onada de fred. La Taula de sensellarisme té comptabilitzades més de 130 persones, però només una trentena dormen al carrer. A l’alberg temporal han pernoctat una mitjana de 25 persones cada dia, però l’equipament ubicat al Molí de Sant Oleguer tanca avui definitivament les portes.

Tot i això, els seus usuaris no tornaran a dormir al carrer: els serveis socials reallotjaran més d’una vintena de sensellar a allotjaments o pensions, un 21% del total d’usuaris. “No totes les persones s’han volgut acollir als recursos municipals”, ha subratllat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, que afirma que el dispositiu ha permès conèixer nous casos.

El Govern municipal mai no ha vist aquest equipament com la solució al sensellarisme de Sabadell, sinó com un dispositiu d’emergència temporal. Cortés defensa que és “inassumible de forma permanent” i aposta per intensificar el seguiment dels casos i promocionar projectes com el Housing First. De moment, el pla del govern per a aquests usuaris és proporcionar-los un sostre d’emergència i continuar amb la intervenció socioeducativa “fins que recuperin les seves vides”.

De fet, la Creu Roja ja ha detectat una millora de la situació dels usuaris de l’espai d’acollida. Montse Font, presidenta de la Creu Roja Sabadell, apunta que “els residents a l’alberg han evolucionat de forma positiva” i sosté que “quan hi ha un acompanyament i seguiment social, la millora en la situació de les persones és notable”.

L’alberg com a model?

Entitats socials i grups polítics municipals coincideixen en la necessitat de donar resposta a les persones que dormen al carrer o en infrahabitatges, però no es posen d’acord en quin ha de ser el model. Si bé segons ERC i la Crida l’alberg hauria de ser el primer dels recursos, els grups municipals de Ciutadans (Cs) i Junts creuen que no és la solució més adient.

El regidor republicà Pere Farrés s’ha mostrat molt crític amb la gestió de l’executiu municipal i ha reivindicat que s’instal·li un alberg permanent, tal com l’antic equip de govern preveia als plans d’habitatge i d’acció social (PEAS): “L’habitatge és un dret. Els hotels per a gats ens semblen molt bé, però lamentem que l’actual govern es negui a crear un espai per als humans sense casa”, etziba Farrés. Des de la Crida, Lluís Perarnau ha qüestionat que es garanteixin “els drets bàsics d’aquestes persones” un cop surtin de l’alberg temporal.

Mentrestant, el número 1 de Ciutadans, Adrián Hernández, aposta per un “dispositiu multidisciplinari” per “acompanyar les persones a la reinserció”. La líder de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, creu que cal un punt d’acollida, però considera que el Molí de Sant Oleguer no era l’espai adequat.

Més usuaris a la Creu Roja

Davant l’increment d’usuaris que ha experimentat la Creu Roja Sabadell, l’entitat ha augmentat la capacitat de les cambres frigorífiques i han instal·lat per primer cop una cambra congeladora al magatzem d’aliments del carrer de Marquès de Comillas. No només ha incrementat la necessitat, també les donacions d’empreses: “Això ens permet oferir carn, peix i productes frescos als usuaris”, exposen fonts de la Creu Roja. Així, des de la pandèmia han llogat un camió refrigerador.

Publicitat