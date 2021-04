La vallesana Asvall torna a instal·lar-se a Sabadell

[Per Toni Alfaro i Aleix Pujadas]

Asvall, empresa vallesana dedicada als sistemes d’elevació com ascensors, rampes i escales mecàniques i portes mecanitzades, entre d’altres, ha decidit traslladar la seva seu a Sabadell. Després d’estar ubicada durant més de 20 anys a Sentmenat, on va arribar l’any 2000, ara ha decidit retornar a la capital vallesana per qüestions logístiques.

Tot i que encara no hi està ubicada, la nova seu de la companyia se situarà al carrer de Jacint Verdaguer, 154, a tocar de la Gran Via, als terrenys on s’ubicava l’antiga discoteca Costa Sur de la Zona Hermètica. Per a Roger Torras, responsable de comunicació del grup Eninter en el qual s’inscriu Asvall, “la ubicació de la Gran Via ha sigut escollida perquè és una localització que ens pot donar molta visibilitat, ja que és una artèria de Sabadell i ens dona un molt bon posicionament de marca”.

Segons indiquen des de la companyia, el canvi s’ha fet principalment per la falta d’espai a la seu de Sentmenat: “Volem aconseguir tenir una gran seu corporativa al nivell de la nostra marca Asvall, on, amb la nova normalitat, puguem rebre els nostres clients dins del gran showroom previst que respongui a les previsions de creixement que tenim”, explica Torras.

L’arribada a la nova seu fa que l’empresa torni a la ciutat que la va veure néixer. Tot i que la seu de l’empresa es va localitzar inicialment a Granollers durant el naixement de la marca el 1975, el 1977 ja es va situar al carrer de Batllevell, 175 (Gran Via) ja que tots els seus fundadors eren sabadellencs: Roca Estrada i Josep Pons. A causa d’espai logístic, l’any 2000 va anar a parar a Sentmenat, i ara, després de més de 20 anys, torna a casa seva. La nova seu, que ha costat 3 milions d’euros a l’empresa, estarà llesta per a la inauguració el mes de setembre, segons anuncien des d’Eninter. El canvi de localització es produeix en un any que es preveu bo per a la marca sabadellenca, amb un creixement del 3,5% en les seves diferents línies de negoci, malgrat que ja es preparava des d’abans de l’arribada de la pandèmia.

Es preveu que fins a 100 treballadors s’ubiquin a les noves oficines a partir de finals d’estiu, tot i que no es descarta ampliar aquest nombre. El nou edifici tindrà una alçada de 5 plantes i inclourà un aparcament de fins a 3.000 metres quadrats per als futurs treballadors i visitants.

