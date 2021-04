Veure la cascada per primer cop

Quan Christophe Rolland va començar a viure a Sabadell fa un any i mig, el primer que va conèixer va ser el parc de Catalunya, però no va ser fins aquest diumenge passat que va descobrir la cascada que hi ha. “Era el primer dia de primavera, feia sol, hi havia una mostra de vaixells teledirigits... tot hi va acompanyar”, comenta Rolland.

Quan va passar per darrere la cascada, amb l’efecte del sol a través de l’aigua, “em va semblar molt bonic”, de manera que va capturar el moment amb una càmera que dispara molt de pressa i permet apreciar l’efecte de l’aigua.

Rolland reconeix que passa més temps a Sabadell per amor a la seva esposa, Glòria Palazón, que perquè vulgui deixar Bordeus, on viu una part de l’any. Sigui com sigui, ell destaca que al principi li deien que se n’aniria corrents i al final s’hi ha quedat. “M’agrada!”, diu.

