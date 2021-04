Fons europeus: a Sabadell tocarien 640,5 milions

Sabadell optarà a rebre una part del pla multimilionari de la Unió Europea per ajudar a reconstruir el continent, en el programa Next Generation EU de la Comissió Europea. Es destinaran 750.000 milions d’euros a tota Europa, 140.000 dels quals aniran a Espanya entre el 2021 i el 2026. Si s’optés per seguir criteris demogràfics –Sabadell és la cinquena població amb més habitants de Catalunya– la ciutat rebria una important quantia de 640,5 milions d’euros.

La xifra final, i sempre que es rebés l’autorització del màxim organisme europeu, encara trigarà a conèixer-se. Abans, caldrà conèixer els projectes amb els quals la ciutat voldrà optar. El pròxim dijous 8 d’abril, el Consell Comarcal del Vallès Occidental organitza, des del teatre Principal de la ciutat, el Fòrum virtual on entitats, empreses i institucions del Vallès Occidental presentaran els projectes del territori als Fons Next Generation.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, presentarà el projecte de centre ecoambiental d’integració social i formativa a la Torre d’en Feu, amb l’objectiu de convertir el Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals. El nou centre serà un puntal de la ciutat pel que fa a l’economia verda i circular i l’agricultura de KmO. Per això a l’interior hi haurà aules de formació, laboratori, sales de suport a les empreses del sector agrari i espais de coworking.

Sabadell presentarà els projectes per transformar el Castell de Can Feu i el Parc Ripoll

El projecte, pressupostat entre 8 i 10 milions d’euros, s’intentarà sufragar totalment amb els fons europeus Next Generation, encara que no es descarta la possibilitat de cofinançar-lo amb fons provinents d’altres subvencions o organismes. Tanmateix, el D.S. va publicar que l’Ajuntament presentarà als Fons Europeus Next Generation EU el Programa d’actuacions al Parc Ripoll i desenvolupar-lo en els pròxims cinc anys, amb una inversió de 32 milions, que proposa 18 actuacions a impulsar al Parc Fluvial per convertir-lo en el gran parc de la ciutat, des de tots els àmbits –ambientals, patrimonials i empresarials–.

En el fòrum virtual, també hi prendrà part el gerent de l’empresa sabadellenca Dobert Textile Group, Xavier Bombardó, que presentarà el projecte METHOD –Manufactura Española Téxtil Holística Digitalizada– utilitzant matèria prima de proximitat sostenible, neutra en carboni i socialment compromesa.

Obres que opten o podrien optar als Next Generation

Parc Ripoll

Amb una inversió de 32 milions d’euros, es proposen 18 actuacions per impulsar el Parc Fluvial.

Torre d’en Feu

Convertir el Castell de Can Feu en un centre de formació en activitats mediambientals.

Entorn mercat de Campoamor

Amb una inversió d’1,9 milions d’euros, convertir l’antic camp de futbol de Campoamor en un espai verd.

Gran Via-Ripoll

Iniciar la pacificació de la principal artèria interurbana de la ciutat, amb una inversió inicial de 3,6 milions.

Publicitat