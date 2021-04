Zoom: La litúrgia cristiana, diferent però amb la mateixa fe

El Dijous Sant, amb el rentatge de peus als feligresos, o el Divendres Sant, amb el Via Crucis a l’exterior de les esglésies, han estat alguns dels ritus que enguany s’han modificat, o fins i tot suspès, com la benedicció del ciri o l’aspersió amb aigua, durant el Dissabte Sant.

Els feligresos sabadellencs van assistir a les misses de les seves respectives parròquies per seguir, sota les mesures Covid-19, les diverses litúrgies del Dijous i el Divendres Sant, dies molt importants en la religió cristiana. A la Puríssima, com va succeir a l’església de La Creu Alta es va haver de suspendre el ritual del rentatge de peus als devots, per evitar un possible contagi.

Tanmateix, encara que hagi estat una Setmana Santa de mínims, ahir es va poder celebrar la missa amb motiu del Divendres Sant, on malauradament el Via Crucis per a l’exterior del temple es va haver de substituir per un d’improvisat a l’interior del temple. Malgrat l’excepcionalitat del moment actual, la litúrgia cristiana es va viure amb la mateixa fe. O, segurament, amb més intensitat, per recordar familiars desapareguts durant el darrer any a conseqüència de la pandèmia.

