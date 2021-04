El Sabadell cau a Leganés després d'oferir dues cares (2-1)

De la desfeta a fregar l'empat. El Sabadell ha caigut a Butarque després d'oferir dues cares diametralment oposades. Una primera part nefasta que ha provocat fins i tot un doble canvi d'Antonio Hidalgo en el minut 37 i una segona d'orgull arlequinat i una gran reacció que finalment no ha tingut premi. La situació és ara molt delicada perquè s'ha obert una escletxa respecte a la permanència

Després dels resultats ja coneguts d'aquesta jornada, amb les victòries de rivals directes com Logronyès i Castelló, el Sabadell ja sabia que continuaria en la zona de descens, però l'objectiu era escurçar diferències per no caure en una situació més delicada. Hidalgo ha introduït variants en un onze de tarannà ofensiu. Per exemple, la presència de Grego Sierra com a pivot, juntament amb Adri Cuevas. Han caigut Undabarrena i Xavi Boniquet, habituals les últimes jornades, per unes molèsties. També ha tornat a l'onze Guruzeta per acompanyar la dupla Stoichkov-Aarón Rey. Un plantejament valent, amb la intenció de lluitar pels tres punts.

El Leganés d'Asier Garitano, que ha utilitzat la seva tercera equipació en homenatge al personal sanitari, també afrontava el duel amb urgències després de sumar només un punt dels últims 9, per no perdre pistonada i consolidar-se en la zona de play-off. El seu potencial es pot exemplificar amb la suplència del seu màxim golejador Sabin Merino. Ha sortit endollat, disposat a tancar els arlequinats. Ha avisat el lateral Bustinza amb un xut llunyà aturat per Mackay i en la segona arribada, José Arnáiz, aprofitant la falta de contundència defensiva arlequinada, no ha perdonat amb una canonada creuada inapel·lable. Només s'havien jugat 6 minuts i la sensació és que el Sabadell encara no havia sortit al terreny de joc. Li ha costat molt al conjunt d'Hidalgo aposentar-se i tenir la pilota. L'únic senyal ofensiu ha estat una centrada de Cornud que no ha pogut rematar Stoichkov.

La sensació de superioritat local era absoluta i s'ha concretat amb el 2-0 de Rober Ibáñez, culminant un contraatac nascut en una pèrdua de pilota de Grego Sierra al mig del camp. El partit s'ha convertit en un monòleg de l'equip pepinero, sense símptomes de reacció arlequinada. No li agradava gens el que estava veient Antonio Hidalgo que ha fet dos canvis en el minut 37, un fet inhabitual: han entrat Antonio Romero i Víctor per Grego Sierra i Aarón Rey. També el Leganés ha fet una substitució, obligada per la lesió de Bustinza. Abans del descans encara ha arribat el tercer gol del Leganés, obra de Borja Bastón, que el VAR ha invalidat per un fora de joc mil·limètric que semblava trencar el taló d'Óscar Rubio. Del 3-0 s'hauria pogut passar al 2-1 en l'única oportunitat arlequinada del primer temps, però la intervenció de Rosales davant Héber ha evitat la seva rematada a boca de canó després d'una bona centrada de Víctor Garcia.

Les sensacions a la primera part havien estat nefastes. Tou en defensa, sense control al mig del camp i gairebé inexistent en atac. Només una reacció èpica a la segona part podia evitar la desfeta. Doncs la xerrada d'Hidalgo als vestidors ha tingut efecte perquè s'ha vist un Sabadell totalment diferent. Res a veure amb el de la primera. S'ha vist un Sabadell atrevit, amb intensitat i que ha posat setge la porteria d'un Leganés que, tot sigui dit, també ha fet un pas enrere. Un cop de cap de Jaime i un xut de rosca de Guruzeta al pal, amb Riesgo fent l'estàtua, han estat el presagi del 2-1, obra d'Óscar Rubio, en un xut que desviat per un defensa ha acabat al fons de la xarxa.

El gol ha esperonat encara més el conjunt arlequinat i ha provocat el nerviosisme a les files locals. Guruzeta és qui ha tingut, per dues vegades, l'empat als seus peus. Però en les dues ocasions s'ha topat amb la intervenció d'Asier Riesgo. En la segona, en un u contra u, després d'una gran assistència d'Héber Pena. El conjunt madrileny ha sortit en comptades vegades al contracop, però ha pogut sentenciar en una incursió d'Arnáiz que ha avortat Mackay. El porter gallec ha mantingut amb vida un Sabadell que, amb Edgar i Nésetor sobre la gespa, ho ha intentat fins al final. Els xuts de Victor Garcia i Adri Cuevas tampoc han trobat porteria. El Sabadell ha fet 14 rematades a la segona meitat davant un Leganés que ha acabat amb una línia de cinc i només ha pogut celebrar un gol. Marxa de Butarque amb sensació de frustració i en una situació molt compromesa. El duel del pròxim diumenge contra el Cartagena sí que serà una autèntica final per mantenir opcions.

Fitxa Tècnica

Leganés: Riesgo; Bustinza (Rosales, m. 37), Omeruo, Sergio, Javi Hernández, Rubén Pardo (Luis Perea, m. 61), Eraso (Juan Muñoz, m. 61), Raúl Pérez, Borja Bastón (Tarin, m. 72), Rober Ibáñez (Gaku, m. 72) i José Arnáiz.

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Cornud, Grego Sierra (Antonio Romero, m. 37), Héber Pena (Edgar, m. 72), Adri Cuevas, Guruzeta (Néstor, m. 81), Stoichkov i Aarón Rey (Víctor, m. 37).

Àrbitre: Rafael Sánchez López. Comitè murcià. Grogues: Borja Bastón; Gaku, Luis Perea; Óscar Rubio i Antonio Hidalgo.

Gols: 1-0, minut 6: José Arnáiz; 2-0, minut 29: Rober Ibáñez; 2-1, minut 58: Óscar Rubio.

Incidències: Municipal de Butarque. A porta tancada.

