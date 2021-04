El teu defensor: “El pal està en mal estat i és perillós”

Jordi, veí del barri de Gràcia, contacta amb el D.S. per alarmar de l’estat d’un pal de llum que es troba en males condicions.

Un pal de llum es troba en mal estat i només es manté a peu perquè està recolzat sobre la paret

Un veí del barri de Gràcia i lector del Diari, en Jordi, ens envia la fotografia d’un pal de llum que es troba en mal estat i que només es manté a peu perquè està recolzat sobre la paret. Es troba al carrer de Mila i Fontanals cantonada amb Reina Elionor i en Jordi sosté que “suposa un perill per als vianants”. Segons el relat del veí, es troba molt oxidat i, a més, a prop hi ha un arbre amb moltes branques que s’enreda entre els fils elèctrics.

“El pal de la llum només s’aguanta per la paret i suposa un risc”, detalla, i reclama una solució ràpida per evitar “mals majors”. En aquest sentit, una altra veïna, la Clàudia F., sosté que quan fa vent o fortes pluges el pal trontolla i considera que podria caure en qualsevol moment. “Els que ho sabem i hi vivim a prop intentem evitar passar per sota el pal i anem per l’altra vorera. Però aquesta no és la solució”, lamenta la Clàudia, que sosté que ha alertat a les autoritats en diverses ocasions.

Creuen que l’actuació ha de ser immediata i demanen “més manteniment” dels elements públics a Gràcia.

L’empresa de subministrament elèctric, Endesa, s’ha fet càrrec de la reparació

El Teu Defensor s’ha posat en contacte amb l’Ajuntament de Sabadell per alertar d’aquesta situació i reclamar una actuació. Un dia després, ja s’havia reparat el desperfecte. Fonts municipals consultades detallen que ha estat l’empresa de subministrament de llum, Endesa, qui s’ha fet finalment càrrec de la reparació, alertats per la queixa veïnal i la petició del D.S. En cas que es detecti mobiliari públic en mal estat a Sabadell, us recordem que podeu donar a conèixer els incidents que es produeixen a la ciutat a través del mòbil.

A través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques. D’aquesta forma, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Parallelament, el D.S. continuarà defensant les vostres peticions.

